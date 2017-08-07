Индонезия планирует оплатить 11 истребителей Су-35 по бартеру сельхозпродукцией



Истребитель Су-35

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС, архив Истребитель Су-35Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

ЦАМТО, 7 августа. Индонезийская государственная торговая компания PT Perusahaan Perdagangan и ГК "Ростех" подписали меморандум о взаимопонимании по встречной поставке индонезийских сельскохозяйственных товаров в рамках проекта закупки 11 российских истребителей Су-35.

Как сообщает Jakarta Post со ссылкой на министра торговли Индонезии Энггартиасто Лукита (Enggartiasto Lukita), бартерная сделка находится на контроле правительств двух стран и будет включать в себя закупку 11 истребителей Су-35 в обмен на несколько видов сельхозпродукции, включая кофе, пальмовое масло, чай и др.

По словам индонезийского министра, который посетил Россию с официальным визитом в период с 3 по 5 августа, из-за введения западными странами антироссийских санкций Джакарта планирует занять освободившиеся ниши в некоторых секторах экономики, прежде всего это касается сельхозпродукции. У стран есть также возможность активизировать сотрудничество в сфере энергетики, технологий, авиастроении и др.

Объем торговли между Индонезией и Россией в 2016 году составил 2,11 млрд. долл., при этом Индонезия имеет положительное сальдо в размере 411 млн. долл. (1,9 млрд. долл. в 2015 году). Индонезийский экспорт в Россию (без учета продуктов нефтепереработки) за последние пять лет вырос на 8,5% и составил 1,3 млрд. долл. в 2016 году.