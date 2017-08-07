Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Казахстане завершилось учения миротворцев "Степной орел-2017"

08.08.2017 РИА Новости 48 0
0
Понравилась новость?
 0
Военные учения ШОС. Архивное фото
Военные учения ШОС. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин

АЛМА-АТА, 7 авг - РИА Новости, Михаил Егорин. Торжественная церемония закрытия международных миротворческих тактико-специальных учений "Степной орел-2017" состоялась на полигоне "Илийский" в Казахстане, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.

По информации пресс-службы, на церемонии присутствовали представители стран-участниц учений, в том числе руководители военно-дипломатического корпуса, военные эксперты НАТО и наблюдатели вооруженных сил США, Великобритании, Турции, Таджикистана и Киргизии.

"Глава государства Нурсултан Назарбаев в обращении к Совету безопасности ООН отметил, что Казахстан выступает за дальнейшее совершенствование системы миротворчества ООН и намерен увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев в миссиях ООН по поддержанию мира. В этой связи мы будем продолжать нашу совместную миротворческую подготовку, в которой учение "Степной орел" является ключевым звеном", - подчеркнул министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков, обращаясь к участникам учения.

Глава военного ведомства также отметил, что проведение международных тактико-специальных учений "Степной орел" стало важным инструментом по укреплению сотрудничества и повышению уровня оперативной совместимости стран-участниц.

Директор управления сотрудничества и региональной безопасности НАТО генерал-майор Ян Тофт поблагодарил организаторов учений и сообщил, что представители НАТО положительно оценили уровень подготовки личного состава казахстанского миротворческого батальона "Казбат", который в рамках учения подтвердил соответствие стандартам по программе "Концепция оперативного потенциала".

Учения "Степной орел" проводятся с 2003 года. С 2012 года они проходят в рамках "Партнерство во имя мира" с привлечением широкого круга участников. "Степной орел" позволяет выработать общий подход органов управления к порядку планирования, организации и проведения операций, проводимых ООН и НАТО для достижения оперативной совместимости с силами и средствами Альянса.
07.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Казахстан
Киргизия
США
Таджикистан
Турция
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 00:33
  • 130
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 07.08 23:11
  • 3
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 07.08 21:25
  • 32
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 07.08 20:36
  • 97
Драйверы большой войны
  • 07.08 19:18
  • 16
Какие вооруженные силы нужны России?
  • 07.08 19:10
  • 4
В Москве проходят необычные военные игры (Savon Sanomat, Финляндия)
  • 07.08 19:02
  • 4
Почему невозможно отказаться от танков
  • 07.08 18:32
  • 826
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 07.08 16:33
  • 5200
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 07.08 14:12
  • 14
Америка вооружит Украину
  • 07.08 14:11
  • 6
Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ
  • 07.08 13:28
  • 3
Китайские зенитчики впервые приехали на Армейские игры с собственными комплексами С-300
  • 07.08 12:44
  • 1
Российские военные предотвратили атаку на Дамаск, применив новейший ПЗРК «Верба»
  • 07.08 10:52
  • 1
Индонезия интересуется российскими системами ПВО
  • 07.08 10:42
  • 1
Таиланд и Индонезия могут принять участие в Армейских играх в 2018 году
другие обсуждаемые темы