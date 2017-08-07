В Казахстане завершилось учения миротворцев "Степной орел-2017"
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Военные учения ШОС. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин
АЛМА-АТА, 7 авг - РИА Новости, Михаил Егорин. Торжественная церемония закрытия международных миротворческих тактико-специальных учений "Степной орел-2017" состоялась на полигоне "Илийский" в Казахстане, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.
По информации пресс-службы, на церемонии присутствовали представители стран-участниц учений, в том числе руководители военно-дипломатического корпуса, военные эксперты НАТО и наблюдатели вооруженных сил США, Великобритании, Турции, Таджикистана и Киргизии.
"Глава государства Нурсултан Назарбаев в обращении к Совету безопасности ООН отметил, что Казахстан выступает за дальнейшее совершенствование системы миротворчества ООН и намерен увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев в миссиях ООН по поддержанию мира. В этой связи мы будем продолжать нашу совместную миротворческую подготовку, в которой учение "Степной орел" является ключевым звеном", - подчеркнул министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков, обращаясь к участникам учения.
Глава военного ведомства также отметил, что проведение международных тактико-специальных учений "Степной орел" стало важным инструментом по укреплению сотрудничества и повышению уровня оперативной совместимости стран-участниц.
Директор управления сотрудничества и региональной безопасности НАТО генерал-майор Ян Тофт поблагодарил организаторов учений и сообщил, что представители НАТО положительно оценили уровень подготовки личного состава казахстанского миротворческого батальона "Казбат", который в рамках учения подтвердил соответствие стандартам по программе "Концепция оперативного потенциала".
Учения "Степной орел" проводятся с 2003 года. С 2012 года они проходят в рамках "Партнерство во имя мира" с привлечением широкого круга участников. "Степной орел" позволяет выработать общий подход органов управления к порядку планирования, организации и проведения операций, проводимых ООН и НАТО для достижения оперативной совместимости с силами и средствами Альянса.
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07.08.2017
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