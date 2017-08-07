ВВС Бразилии получили первый поисково-спасательный самолет C-295
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Военно-транспортный самолет C-295 ВВС Чехии
Источник: airwar.ru
ЦАМТО, 7 августа. Первый произведенный Airbus Defence and Space для ВВС Бразилии самолет SC-105 "Амазонас" (SC-105 – бразильское обозначение C-295) в версии для проведения поисково-спасательных операций 3 августа прибыл на базу "Кампу-Гранди".
Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2014 года ВВС Бразилии подписали с Airbus Defence and Space контракт на поставку трех дополнительных C-295 в версии для проведения поисково-спасательных операций. Стоимость соглашения составила 191,2 млн. евро. Контракт также включал 5-летнее материально-техническое обеспечение поставленной техники. Все самолеты должны быть произведены на предприятии в Севилье. Они пополнят парк из 12 ед. C-295, ранее приобретенных в рамках программы CL-X2.
Первый самолет в версии для ПСО был официально передан ВВС Бразилии 16 июня этого года на предприятии Airbus Defence and Space в Севилье. Перед поставкой он принял участие в международном авиасалоне в Ле Бурже, а с 28 июня под управлением пилотов ВВС Бразилии и Airbus участвовал в демонстрационном турне, посетив 15 стран мира, включая Таиланд, Вьетнам, Малайзию, Филиппины, Республику Корея, Канаду и Мексику.
В конце 2016 года появилась информация о том, что ВВС Бразилии получат два вместо трех заказанных самолетов. Причины сокращения закупаемой партии неизвестны. Можно предположить, что на объем покупки отрицательно повлияли экономические проблемы Бразилии, повлекшие сокращение оборонных расходов. Подтверждением данной информации служит упоминание в пресс-релизе Airbus Defence and Space о том, что второй самолет прибудет в Бразилию позднее, чем планировалось ранее.
В настоящее время на вооружении ВВС Бразилии имеются 12 самолетов C-295 (C-105/SC-105), которые были заказаны в 2005 году и поставлены в течение 2006-2009 гг. Самолеты C-295 входят в состав эскадрильи "Арара" (1/9-я авиационная группа), базирующейся в шт.Манаус, и эскадрилий "Онса" и "Пеликан" (2/10-я авиационная группа), базирующихся в Кампо-Гранде в шт.Мату-Гросу-ду-Сул.
Новые SC-105 войдут в состав эскадрильи "Пеликан". Самолеты получат электронно-оптическую систему для поиска в видимом и инфракрасном диапазоне волн, РЛС с синтезированной апертурой EL/M-2022A(V)3 X-диапазона, систему спутниковой связи, систему управления FITS. Расчет каждого SC-105 будет состоять, как минимум, из 8 человек: два пилота, механик, два оператора системы обнаружения (РЛС и тепловизионная система переднего обзора) и четыре наблюдателя.
РЛС обеспечит возможность одновременного обнаружения в секторе 360 град. до 640 целей в радиусе до 200 морских миль (370 км). Кроме того, она позволяет получить изображения земной поверхности с разрешением до одного квадратного метра на площади 2,5x2,5 км.
Внешне новый самолет отличается от ранее поставленных C-295 окраской законцовок крыла и стабилизатора, оранжевыми полосами с надписью SAR на фюзеляже, четырьмя каплевидными иллюминаторами (по два с каждой стороны фюзеляжа).
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07.08.2017
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