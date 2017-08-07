Дмитрий Рогозин рассказал о планах по отмене льгот иностранным авиапроизводителям



Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Источник: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий РогозинИсточник: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ЦАМТО, 7 августа. Россия намерена активно развивать собственное авиастроение и с 2019 года приступить к отмене льгот иностранным авиапроизводителям. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Сегодня мы уже выпускаем 30 самолетов в год. Это в 25 раз меньше, чем Airbus или Boeing. Но в 2025 году, с учетом наших планов, мы будем выпускать уже 110 самолетов в год. Советский Союз выпускал 75 самолетов – мы будем выпускать 110. Это первое. Второе. Мы будем отменять льготы, которые сейчас предоставлены иностранным авиационным производителям. Уже, считайте, с 2019 года. Первый наш самолет, мы надеемся, пойдет в серию. Это МС-21", – заявил Д.Рогозин, уточнив, что самолет МС-21 будет дешевле своих зарубежных аналогов примерно на 20%.

Он добавил, что сейчас Россия тратит огромные деньги на покупку и лизинг иностранных самолетов. Помимо этого, теряет деньги, которые могла бы получать от налогов, уплаченных иностранными авиапроизводителями.

"С 2013 года по нынешнее время мы закупили за рубежом 367 иностранных самолетов. Это Boeing и Airbus. Более того, в связи с тем, что наша промышленность не выпускала гражданские самолеты, для того, чтобы поддерживать свои, национальные, компании, мы иностранных производителей освобождали от НДС и от таможенных сборов… Это, получается, в год мы, находясь на игле иностранного авиапрома, тратим и платим за рубеж 470 млрд. рублей", – цитирует "РИА Новости" вице-премьера.

По его словам, дальше эта ситуация продолжаться не может.

"Это оскорбление просто для нации, оскорбление для авиационной державы. Мы это терпеть не могли. Именно поэтому были приняты решения. И президент из своего личного резерва выделил по нашему обращению средства на создание новых самолетов", – подчеркнул Д.Рогозин.