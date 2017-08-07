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Россия лидирует по итогам восьми дней Армейских международных игр в 13 конкурсах

08.08.2017 ЦАМТО 47 0
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Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017. Архивное фото
Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 7 августа. Россия лидирует по итогам восьми дней Армейских международных игр в 13 конкурсах. Об этом 6 августа сообщил главный судья игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"По итогам проведенных восьми дней соревнований первое место занимает Россия, которая лидирует в 13 конкурсах, второе место – у Китая (лидирует в 7 конкурсах), третье место – у Казахстана (лидирует в трех конкурсах)", – сказал главный судья игр.

Д.Горбатенко напомнил, что уже завершились четыре конкурса игр, в том числе "Ключи от неба" и "Воин Содружества". В воскресенье, 6 августа, завершился конкурс "Безопасный маршрут".

"Мы уже выходим на финальную часть наших Армейских игр – уже прошли экватор самых напряженных соревнований", – отметил главный судья игр.

На территории Китая в конкурсах "Десантный взвод" и "Чистое небо" первое место занимают команды КНР. Второе место в конкурсе десантников занимает Россия, а российские зенитчики находятся на четвертом месте, уступая сборным Белоруссии и Узбекистана.

На конкурсе "Авиадартс" в Китае из-за дождей зачетные полеты (пилотаж и воздушная разведка) перенесли на 7 августа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
07.08.2017
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Страны
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX

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