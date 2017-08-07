Судейская комиссия международного конкурса "Танковый биатлон" определила 12 сборных, вышедших в полуфинал соревнований
|
|
Участники соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны России на 1-ом этапе Армейских международных игр - 2016
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ЦАМТО, 7 августа. На подмосковном полигоне Алабино 6 августа прошло заседание судейской комиссии международного конкурса "Танковый биатлон", которая определила 12 лучших сборных, вышедших в полуфинальную эстафету соревнований.
Ими стали команды из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, России и Сербии.
По итогам заездов из 55 экипажей, представляющих на конкурсе 19 стран, были определены 12 сборных.
Полуфинальные заезды состоятся 8, 9 и 10 августа на полигоне Алабино. По их итогам определятся 4 лучших команды, которые выступят в финальной эстафете в день закрытия Армейских международных игр-2017 12 августа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
07.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.08.2017 Минобороны показало запись выступления российского экипажа на танковом биатлоне
08.08.2017 Более 90 современных объектов полигонной инфраструктуры возведено в подмосковном Алабино для проведения АрМИ-2017
08.08.2017 Российские танкисты занимают первое место после индивидуальной гонки "Танкового биатлона"
07.08.2017 Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
07.08.2017 На полигоне Алабино возвели более 90 современных объектов для АрМИ-2017
07.08.2017 Таиланд и Индонезия могут принять участие в Армейских играх в 2018 году
07.08.2017 Вторые и третьи экипажи приступили к заездам на международном этапе "Танкового биатлона"
04.08.2017 В Москве проходят необычные военные игры (Savon Sanomat, Финляндия)