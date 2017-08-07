Судейская комиссия международного конкурса "Танковый биатлон" определила 12 сборных, вышедших в полуфинал соревнований



Участники соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны России на 1-ом этапе Армейских международных игр - 2016

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Участники соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны России на 1-ом этапе Армейских международных игр - 2016Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 7 августа. На подмосковном полигоне Алабино 6 августа прошло заседание судейской комиссии международного конкурса "Танковый биатлон", которая определила 12 лучших сборных, вышедших в полуфинальную эстафету соревнований.

Ими стали команды из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, России и Сербии.

По итогам заездов из 55 экипажей, представляющих на конкурсе 19 стран, были определены 12 сборных.

Полуфинальные заезды состоятся 8, 9 и 10 августа на полигоне Алабино. По их итогам определятся 4 лучших команды, которые выступят в финальной эстафете в день закрытия Армейских международных игр-2017 12 августа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.