Новейший МРК Черноморского флота "Вышний Волочек" прибыл в Новороссийск для завершения испытаний
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Выведенный из эллинга на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" головной строящийся для ВМФ России патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161) и практически законченный постройкой шестой по счету малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" (заводской номер 636) (на плаву). Зеленодольск, 23.06.2017
Источник: Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive
ЦАМТО, 7 августа. Новейший МРК "Вышний Волочек", построенный для Черноморского флота на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М.Горького, завершил переход под буксирами по внутренним водным путям в Черное море и 5 августа прибыл для проведения ходовых и государственных испытаний в Новороссийскую ВМБ.
Малые ракетные корабли проекта 21631 разработки ОАО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" являются многоцелевыми кораблями, оснащенными современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.
"Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии "Буян-М", которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.
По завершении комплекса испытаний МРК "Вышний Волочек" войдет в боевой состав Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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07.08.2017
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