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Новейший МРК Черноморского флота "Вышний Волочек" прибыл в Новороссийск для завершения испытаний

08.08.2017 ЦАМТО 71 0
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Выведенный из эллинга на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" головной строящийся для ВМФ России патрульный корабль проекта 22160 "Василий Бы
Выведенный из эллинга на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" головной строящийся для ВМФ России патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161) и практически законченный постройкой шестой по счету малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" (заводской номер 636) (на плаву). Зеленодольск, 23.06.2017
Источник: Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

ЦАМТО, 7 августа. Новейший МРК "Вышний Волочек", построенный для Черноморского флота на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М.Горького, завершил переход под буксирами по внутренним водным путям в Черное море и 5 августа прибыл для проведения ходовых и государственных испытаний в Новороссийскую ВМБ.

Малые ракетные корабли проекта 21631 разработки ОАО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" являются многоцелевыми кораблями, оснащенными современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

"Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии "Буян-М", которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

По завершении комплекса испытаний МРК "Вышний Волочек" войдет в боевой состав Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
07.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
ЗПКБ ОАО
Минoбороны РФ
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
ЧФ

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