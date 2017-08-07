Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рекомендации по модернизации вооружения и техники разработают по итогам Армейских международных игр

08.08.2017 ЦАМТО 48 0
0
Понравилась новость?
 0
АрМИ-2016
Конкурс "Открытая вода" в рамках АрМИ-2016
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

ЦАМТО, 7 августа. Специалисты разработают рекомендации по модернизации вооружения и военной техники и подготовке личного состава Вооруженных сил РФ по итогам проведения Армейских международных игр, сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

"У нас работают исследовательские группы. Ведется ежедневная аналитика по подготовке экипажей, по технике, вооружению, по логистике, морально-психологическому состоянию личного состава. Проводится большой комплекс работ", – сказал И.Бувальцев.

По его словам, такой подробный анализ проводится, в том числе для того, чтобы как можно лучше организовать следующие армейские игры.

"Но, прежде всего, мы делаем выводы, как необходимо модернизировать технику и улучшить боевую подготовку в целом для Вооруженных сил", пояснил генерал.

Он рассказал, что для повышения эффективности боевой подготовке в российской команде запрещено участие в конкурсах для тех, кто занимал призовые места на армейских играх в прошлые годы.

"Мы не ставим целью мировые достижения. Конечно, все военнослужащие настроены на победу, но у нас нет задачи создать какую-то элитную спортивную команду, готовить ее специально. Наша задача – не только выиграть, а подготовить как можно больше экипажей, расчетов для Вооруженных сил", – пояснил начальник главного управления.

Он отметил, что победители прошлых лет могут принять опосредованное участие в играх в качестве инструкторов и консультантов.

"Таким образом, мы создаем движение мастеров, а не команду спортсменов", – цитирует И.Бувальцева Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
07.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 00:33
  • 130
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 07.08 23:11
  • 3
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 07.08 21:25
  • 32
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 07.08 20:36
  • 97
Драйверы большой войны
  • 07.08 19:18
  • 16
Какие вооруженные силы нужны России?
  • 07.08 19:10
  • 4
В Москве проходят необычные военные игры (Savon Sanomat, Финляндия)
  • 07.08 19:02
  • 4
Почему невозможно отказаться от танков
  • 07.08 18:32
  • 826
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 07.08 16:33
  • 5200
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 07.08 14:12
  • 14
Америка вооружит Украину
  • 07.08 14:11
  • 6
Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ
  • 07.08 13:28
  • 3
Китайские зенитчики впервые приехали на Армейские игры с собственными комплексами С-300
  • 07.08 12:44
  • 1
Российские военные предотвратили атаку на Дамаск, применив новейший ПЗРК «Верба»
  • 07.08 10:52
  • 1
Индонезия интересуется российскими системами ПВО
  • 07.08 10:42
  • 1
Таиланд и Индонезия могут принять участие в Армейских играх в 2018 году
другие обсуждаемые темы