Рекомендации по модернизации вооружения и техники разработают по итогам Армейских международных игр



Конкурс "Открытая вода" в рамках АрМИ-2016

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС Конкурс "Открытая вода" в рамках АрМИ-2016Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

ЦАМТО, 7 августа. Специалисты разработают рекомендации по модернизации вооружения и военной техники и подготовке личного состава Вооруженных сил РФ по итогам проведения Армейских международных игр, сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

"У нас работают исследовательские группы. Ведется ежедневная аналитика по подготовке экипажей, по технике, вооружению, по логистике, морально-психологическому состоянию личного состава. Проводится большой комплекс работ", – сказал И.Бувальцев.

По его словам, такой подробный анализ проводится, в том числе для того, чтобы как можно лучше организовать следующие армейские игры.

"Но, прежде всего, мы делаем выводы, как необходимо модернизировать технику и улучшить боевую подготовку в целом для Вооруженных сил", пояснил генерал.

Он рассказал, что для повышения эффективности боевой подготовке в российской команде запрещено участие в конкурсах для тех, кто занимал призовые места на армейских играх в прошлые годы.

"Мы не ставим целью мировые достижения. Конечно, все военнослужащие настроены на победу, но у нас нет задачи создать какую-то элитную спортивную команду, готовить ее специально. Наша задача – не только выиграть, а подготовить как можно больше экипажей, расчетов для Вооруженных сил", – пояснил начальник главного управления.

Он отметил, что победители прошлых лет могут принять опосредованное участие в играх в качестве инструкторов и консультантов.

"Таким образом, мы создаем движение мастеров, а не команду спортсменов", – цитирует И.Бувальцева Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.