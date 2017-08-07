Рекомендации по модернизации вооружения и техники разработают по итогам Армейских международных игр
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Конкурс "Открытая вода" в рамках АрМИ-2016
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС
ЦАМТО, 7 августа. Специалисты разработают рекомендации по модернизации вооружения и военной техники и подготовке личного состава Вооруженных сил РФ по итогам проведения Армейских международных игр, сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.
"У нас работают исследовательские группы. Ведется ежедневная аналитика по подготовке экипажей, по технике, вооружению, по логистике, морально-психологическому состоянию личного состава. Проводится большой комплекс работ", – сказал И.Бувальцев.
По его словам, такой подробный анализ проводится, в том числе для того, чтобы как можно лучше организовать следующие армейские игры.
"Но, прежде всего, мы делаем выводы, как необходимо модернизировать технику и улучшить боевую подготовку в целом для Вооруженных сил", пояснил генерал.
Он рассказал, что для повышения эффективности боевой подготовке в российской команде запрещено участие в конкурсах для тех, кто занимал призовые места на армейских играх в прошлые годы.
"Мы не ставим целью мировые достижения. Конечно, все военнослужащие настроены на победу, но у нас нет задачи создать какую-то элитную спортивную команду, готовить ее специально. Наша задача – не только выиграть, а подготовить как можно больше экипажей, расчетов для Вооруженных сил", – пояснил начальник главного управления.
Он отметил, что победители прошлых лет могут принять опосредованное участие в играх в качестве инструкторов и консультантов.
"Таким образом, мы создаем движение мастеров, а не команду спортсменов", – цитирует И.Бувальцева Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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07.08.2017
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