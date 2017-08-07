Более 90 современных объектов полигонной инфраструктуры возведено в подмосковном Алабино для проведения АрМИ-2017
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Участники перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
ЦАМТО, 7 августа. Более 90 современных объектов полигонной инфраструктуры возведено в подмосковном полигоне Алабино для проведения Армейских международных игр, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Военные строители проложили более 4 км рокадных дорог, произвели устройство площадок заряжания и штрафных кругов, оборудовали парковку на 600 машиномест, укрытия для мишенного оборудования, трибуны, наземные укрытия из монолитного железобетона, обустроили инженерные сети и коммуникации, а также ввели в эксплуатацию инфокоммуникационные системы и сети связи.
Кроме того, масштабную реконструкцию прошли объекты, обеспечивающие судейство конкурса "Танковый биатлон".
Военный полигон Алабино – общевойсковой полигон Западного военного округа, позволяющий круглогодично осуществлять подготовку войск в летнем и зимнем периодах обучения.
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07.08.2017
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