Более 90 современных объектов полигонной инфраструктуры возведено в подмосковном Алабино для проведения АрМИ-2017



Участники перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Участники перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в АлабиноИсточник: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 7 августа. Более 90 современных объектов полигонной инфраструктуры возведено в подмосковном полигоне Алабино для проведения Армейских международных игр, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Военные строители проложили более 4 км рокадных дорог, произвели устройство площадок заряжания и штрафных кругов, оборудовали парковку на 600 машиномест, укрытия для мишенного оборудования, трибуны, наземные укрытия из монолитного железобетона, обустроили инженерные сети и коммуникации, а также ввели в эксплуатацию инфокоммуникационные системы и сети связи.

Кроме того, масштабную реконструкцию прошли объекты, обеспечивающие судейство конкурса "Танковый биатлон".

Военный полигон Алабино – общевойсковой полигон Западного военного округа, позволяющий круглогодично осуществлять подготовку войск в летнем и зимнем периодах обучения.