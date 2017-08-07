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Российские танкисты занимают первое место после индивидуальной гонки "Танкового биатлона"

08.08.2017 ТАСС 45 0
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Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

По итогам этого этапа в полуфинал также вышли команды из Белоруссии, Китая, Индии, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Монголии, Венесуэлы, Армении, Киргизии и Ирана

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 7 августа. / ТАСС/. Российские танкисты лидируют по итогам этапа "Индивидуальная гонка" конкурса "Танковый биатлон" на Армейских играх (АрМИ-2017), сообщили в понедельник журналистам в судейской комиссии конкурса.

"Команда Российской Федерации, выступающая на "Танковом биатлоне" на АрМИ-2017, заняла первое место в рейтинге команд, составленном по итогам этапа "Индивидуальная гонка", - сказал представитель судейской комиссии.

Он отметил, что также по итогам этого этапа в полуфинал вышли 12 команд из Белоруссии, Китая, Индии, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Монголии, Венесуэлы, Армении, Киргизии и Ирана.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.
07.08.2017
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АРМИ-20XX
Танковый биатлон

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