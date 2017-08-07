Учения "Запад-2017". Стоит ли волноваться НАТО?



Оперативно-стратегические учения "Запад-2009"

Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо Оперативно-стратегические учения "Запад-2009"Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо

Близость к Сувалкскому коридору и наличие комплексов "Смерч" делают Белоруссию незаменимой союзницей России на случай вооруженного конфликта с НАТО.

Чем ближе учения "Запад-2017", тем больше волнений в стане НАТО. Ведь российско-белорусские маневры пройдут неподалеку от Сувалковского коридора, с захвата которого, по версии США и их союзников в Европе, может начаться война с Россией.

Впрочем, перерезать стратегически важный коридор можно и другими средствами - для этого вполне подойдут комплексы "Смерч", состоящие на вооружении белорусской армии.

"Ахиллесова пята" западного альянса [/b]

Сувалкский коридор (или, по американской военной терминологии, "коридор СК") - сухопутный коридор длиной 64 км, который мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью России. Сегодня здесь проходит государственная граница Польши с Литвой.

Это место в НАТО считается наиболее уязвимым звеном западного альянса и вероятной целью гипотетической российской агрессии. Захват Сувалкского коридора фактически отрезал бы Латвию, Литву и Эстонию от других стран блока НАТО. Кроме того, данное направление является для альянса единственным сухопутным путем для переброски войск и плацдармом возможной контратаки. Оказание помощи странам Балтии другими участниками альянса наземным путем фактически невозможным. Именно поэтому Сувалкский коридор имеет огромное значение для устойчивости восточного фланга НАТО. Что, соответственно, предполагает его военное укрепление.

Если Москва захочет провести подобную военную операцию на западном направлении, то, как полагает бывший замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев, без содействия Минска ей не обойтись. По словам аналитика, история показывает, что в наступательных операциях российской армии на Западном стратегическом направлении территория современной Белоруссии всегда играла центральную роль. "Россияне всегда использовали белорусские земли, когда наступали на запад", - говорит он.

Другой российский военный эксперт - главный редактор журнала "Арсенал Отечества", полковник в отставке Виктор Мураховский - считает подобные предположения абсурдными.

С тем, что сценарий захвата Россией Сувалковского коридора маловероятен, согласны и аналитики частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor. Глобальная война, которая неизбежно начнется в этом случае, напрочь перечеркнет все стратегические преимущества Москвы, полученные от овладения этим куском земли, отмечают они.

Вероятнее всего, Россия рассматривает Сувалковский коридор прежде всего в плане обеспечения устойчивости обороны своего Калининградского форпоста на случай войны с НАТО. И вот тогда-то для захвата этой территории ей потребуется белорусский союзник. Наземные коммуникации Белоруссии позволят подразделениям российской армии и флота, размещенным в Калининградской области, наладить сухопутную связь с основной территорией России. Одновременно страны Балтии будут лишены связи с остальными членами НАТО.

Впрочем, большинство аналитиков сходится в том, что сегодня прямое военное столкновение в Европе - крайне рискованная затея для Москвы является, учитывая нынешнее состояние российской экономики, а также вовлеченность в локальные конфликты на востоке Украины и в Сирии.

Там, где танки не пройдут, пронесутся "Смерчи" [/b]

Есть и такие аналитики, которые полагают, что в Пентагоне и Брюсселе до сих пор мыслят категориями Второй мировой войны - при том, что объявляют себя приверженцами самых передовых методов ведения военных действий. Там никому даже в голову не приходит, что сувалковские болота и леса делают невозможным полноценное использование танков и тяжелой военной техники, а после установления контроля над этой территорией ее придется оборонять на широком фронте.

Учитывая ширину Сувалковского коридора, гораздо быстрее и эффективнее, в случае необходимости, взять его под огневой контроль - как с российской, так и белорусской стороны. А для этого вполне подходит тяжелая реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К58 "Смерч" с дальностью стрельбы 70-90 км.

Белоруссия наряду с Россией и Украиной входит в число крупнейших в мире обладателей этого оружия. Белорусские вооруженные силы имеют порядка 40 комплексов "Смерч" На вооружение Краснознаменного Белорусского военного округа они поступили еще в 1987 году.

Во многих европейских странах системы тяжелой реактивной артиллерии склонны относить к оружию массового поражения. К "Смерчу" это относится в особой степени. Эта дальнобойная реактивная система залпового огня служит для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной техники, артиллерии, тактических ракет и зенитных комплексов противника, его вертолетов на стоянках, а также для разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры.

Стрельба может вестись одиночными снарядами или залпом в течение 38 секунд. Запуск снарядов осуществляется из кабины боевой машины или с выносного пульта. Мощность залпа трех установок РСЗО "Смерч" по эффективности равна мощности огня двух бригад, оснащенных ракетным комплексом 9К79 "Точка-У". Залп одной машины поражает цели на площади 672 тысячи кв. м.

Снаряды "Смерча" имеют автономную систему коррекции траектории полета. Для повышения точности стрельбы они стабилизируются в полете за счет вращательного движения вокруг продольной оси, которое придают им в момент пуска и поддерживает в последующем лопасти раскрывающегося стабилизатора.

Помимо этого в "Смерчах" использована система управления полетом снарядов, корректирующая траекторию их движения по тангажу и рысканию. Управляющие сигналы вырабатываются автоматизированной системой и в виде радиокоманд передаются на каждую ракету.

Коррекция полета осуществляется газодинамическими рулями. После прекращения работы двигателей ракета продолжает полет уже как пассивный снаряд. В результате точность стрельбы "Смерча" сравнима с соответствующими характеристиками артиллерийских орудий, а кучность - в три раза выше.

Из-за физического и морального износа материальной части системы "Смерч" (так же как "Ураган" и "Град"), находящиеся на вооружении белорусской армии, проходят процесс восстановления ресурса и модернизации. Оборонная промышленность страны занимается не только восстановительным ремонтом, но и повышением боевой эффективности "Смерчей".

Ведутся работы по автоматизации процессов управления стрельбой. Трехуровневая автоматизированная система включает три элемента - командный пункт реактивного дивизиона, пункт управления реактивной батареей и модернизированную боевую машину.

Цель автоматизации - сократить время на выполнение боевой задачи. В том числе - за счет ускорения процессов получения исходных данных для стрельбы, проведения необходимых расчетов, постановки задачи и доведения ее до каждой боевой машины. Одновременно должна быть обеспечена высокая точность наведения.

Все это позволяет повысить боевую эффективность РСЗО, а также эффективно решать задачи маневра, организации, планирования и подготовки огня в масштабе реального времени. В перспективе предусматривается применение "Смерчей" (наряду с другими видами ракетного и артиллерийского вооружения) в составе разведывательно-огневой системы, использующей беспилотные авиационные комплексы.

Таким образом, заявляют эксперты, в случае возникновения вооруженного конфликта в европейском регионе между НАТО с одной стороны и Россией с Белоруссией с другой, всякой транспортное сообщение по Сувалковскому коридору может быть прервано в считанные часы. Даже без вхождения российского и белорусского вооруженных контингентов на территорию Литвы и/или Польши.

Александр Алесин