В Китае стартовал финальный этап конкурса "Десантный взвод" на АрМИ-2017



Церемония открытия конкурса Отличники войсковой разведки в Новосибирской области

Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев Церемония открытия конкурса Отличники войсковой разведки в Новосибирской областиИсточник: © РИА Новости / Александр Кряжев

ХАОДЯНЬ (Китай), 7 авг - РИА Новости. Заключительный этап состязаний на конкурсе "Десантный взвод 2017" в рамках Армейских международных игр стартовал в Китае, сообщает пресс-центр конкурса.

"Сегодня в Китае на горном полигоне "Хаодянь" российские десантники приступили к заключительному этапу состязаний "Десантный взвод 2017". В состязании "Противодействие взводов" приняли участие команды из армий шести государств", - говорится в сообщении.

Команды из Китая, России, Казахстана, Ирана, Южной Африки и Венесуэлы за время состязаний преодолеют четыре километра горной пересеченной местности с различными препятствиями и проведут две стрельбы из стрелкового оружия на точность. Состязание проходит при высокой температуре и считается одним из самых физически сложных в конкурсе.

В ходе конкурса военнослужащие шести стран будут оказывать медицинскую помощь и переносить условно раненых, переносить захваченные лодки к водной преграде и пересекать на них водоем шириной в 200 метров, по стальному тросу преодолевать широкую расщелину и проводить прицельную стрельбу, поражая от 10 до 20 мишеней.

В заключительной части состязания каждая команда преодолеет по веревке крутой уклон в 70 градусов и пересечет большой овраг по навесному веревочному мосту шириной около 50 метров. Передислоцируя боезапас подразделения общим весом более 400 килограммов к месту стрельбы, команды проведут скоростную боевую стрельбу по появляющимся в течение восьми секунд целям.

Состязание "Противодействие взводов" на конкурсе в Китае проводится впервые и будет считаться одной из наиболее сложных составляющих заключительного этапа состязаний "Десантный взвод 2017". Международный конкурс "Десантный взвод" проводится на полигоне "Хаодянь" китайских ВДВ в рамках АрМИ-2017 и закончится 12 августа.