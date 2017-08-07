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В Казахстане пройдут три решающих этапа соревнований "АрМИ-2017"

08.08.2017 РИА Новости 48 0
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Армия Казахстана
Военнослужащие армии Казахстана
Источник: asker.kz

ОТАР (Казахстан), 7 авг - РИА Новости. Решающие этапы соревнований между артиллеристами, снайперами и расчетами беспилотников проходят в понедельник на полигоне "Гвардейский" на юге Казахстана, сообщает пресс-центр Армейских международных игр в Казахстане.

Этот этап предусматривает прохождение маршрута с препятствиями и выполнения огневых задач из минометов, ручных противотанковых гранатометов и танковых пулеметов Калашникова. Каждой команде предстоит преодолеть 12 километров на одном тягаче. По результатам заездов четыре команды выйдут в финал конкурса "Мастера артиллерийского огня".

Стрелки из Азербайджана, Бангладеш, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана определят лучшие четыре команды в заключительном упражнении, который впервые включен в конкурсную программу "Гонка патрулей". Перед выполнением огневых задач из снайперских винтовок Драгунова и пистолетов Макарова на километровом маршруте спортсмены преодолевают непростые препятствия (стены, завалы, рвы, колючая проволока и другие).

Четверка сильнейших разыграет победу в финале. Армения, Венесуэла, Зимбабве, Индия, Иран, Киргизия, Таиланд, ЮАР и Греция завершили борьбу.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов на полигоне учебного центра "Матыбулак" последними завершают соревновательную программу "Соревнования расчетов БЛА", которые впервые проходятся в рамках АрМИ-2017. Расчеты беспилотников последовательно проведут разведку трех указанных районов, где им предстоит обнаружить цели, сфотографировать и передать координаты на пункт управления и совершить точное приземление.
07.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Азербайджан
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Бангладеш
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Индия
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