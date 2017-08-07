В Казахстане пройдут три решающих этапа соревнований "АрМИ-2017"



Военнослужащие армии Казахстана

Источник: asker.kz Военнослужащие армии КазахстанаИсточник: asker.kz

ОТАР (Казахстан), 7 авг - РИА Новости. Решающие этапы соревнований между артиллеристами, снайперами и расчетами беспилотников проходят в понедельник на полигоне "Гвардейский" на юге Казахстана, сообщает пресс-центр Армейских международных игр в Казахстане.

Этот этап предусматривает прохождение маршрута с препятствиями и выполнения огневых задач из минометов, ручных противотанковых гранатометов и танковых пулеметов Калашникова. Каждой команде предстоит преодолеть 12 километров на одном тягаче. По результатам заездов четыре команды выйдут в финал конкурса "Мастера артиллерийского огня".

Стрелки из Азербайджана, Бангладеш, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана определят лучшие четыре команды в заключительном упражнении, который впервые включен в конкурсную программу "Гонка патрулей". Перед выполнением огневых задач из снайперских винтовок Драгунова и пистолетов Макарова на километровом маршруте спортсмены преодолевают непростые препятствия (стены, завалы, рвы, колючая проволока и другие).

Четверка сильнейших разыграет победу в финале. Армения, Венесуэла, Зимбабве, Индия, Иран, Киргизия, Таиланд, ЮАР и Греция завершили борьбу.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов на полигоне учебного центра "Матыбулак" последними завершают соревновательную программу "Соревнования расчетов БЛА", которые впервые проходятся в рамках АрМИ-2017. Расчеты беспилотников последовательно проведут разведку трех указанных районов, где им предстоит обнаружить цели, сфотографировать и передать координаты на пункт управления и совершить точное приземление.