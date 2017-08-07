В Индии открыли завод по производству противоракетных комплексов Spike
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Ракетный комплекс Spike
Источник: www.defenseworld.net
Как сообщает портал defenseworld.net, индийская компания Kalyani Strategic Systems и израильская компания Rafael Advanced Defence Systems открыли первый завод по производству противоракетных комплексов Spike в Индии.
Завод, расположенный в городе Хайдарабад (штат Телингана), официально начал свою работу, а уже «через несколько недель» стартует производство ПТРК Spike. Первым заказчиком продукции совместного предприятия, в котором стороны имеют доли 51/49 в пользу индийского производителя, стало Минобороны Индии, передает "Warspot".
В рамках первого заказа для индийской армии соберут 300 пусковых установок и 8000 ракет Spike. При этом стороны рассчитывают на существенное увеличение заказа, поскольку индийская армия объявила о планах широкомасштабного развёртывания ПТРК нового поколения.
Компания Kalyani Strategic Systems заявляет, что «это будет не просто отвёрточная сборка, а полноценное производство с передачей ключевых технологий индийской стороне». Локализация в индийском «Спайке» составит порядка 90%. В дальнейшем на новом заводе планируют наладить производство ракет класса «воздух-поверхность».
Spike — семейство израильских ракет, разработанное в 1990-е годы компанией Rafael Advanced Defence Systems. Spike представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электрооптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника. Пуск ракеты может осуществляться в трёх основных режимах: «Выстрелил и забыл» (Fire and Forget), «Выстрелил, заметил и скорректировал» (Fire, Observe and Update) и «Выстрелил и направил» (Fire and Steer). Ракеты Spike могут оснащаться кумулятивными, осколочными и комбинированными боеголовками.
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04.08.2017
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просто экспл
3684
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№2
07.08.2017 02:39
какого комплекса ?
а то я глупый думал что Спайк это ПТУР .
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wedmed5
712
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№3
07.08.2017 03:05
Теперь у наших специалистов, вероятно, появится возможность изучить производство от А до Я.
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