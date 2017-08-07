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В Индии открыли завод по производству противоракетных комплексов Spike

07.08.2017 Военное обозрение 185 4
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Spike
Ракетный комплекс Spike
Источник: www.defenseworld.net

Как сообщает портал defenseworld.net, индийская компания Kalyani Strategic Systems и израильская компания Rafael Advanced Defence Systems открыли первый завод по производству противоракетных комплексов Spike в Индии.

Завод, расположенный в городе Хайдарабад (штат Телингана), официально начал свою работу, а уже «через несколько недель» стартует производство ПТРК Spike. Первым заказчиком продукции совместного предприятия, в котором стороны имеют доли 51/49 в пользу индийского производителя, стало Минобороны Индии, передает "Warspot".

В рамках первого заказа для индийской армии соберут 300 пусковых установок и 8000 ракет Spike. При этом стороны рассчитывают на существенное увеличение заказа, поскольку индийская армия объявила о планах широкомасштабного развёртывания ПТРК нового поколения.

Компания Kalyani Strategic Systems заявляет, что «это будет не просто отвёрточная сборка, а полноценное производство с передачей ключевых технологий индийской стороне». Локализация в индийском «Спайке» составит порядка 90%. В дальнейшем на новом заводе планируют наладить производство ракет класса «воздух-поверхность».

Spike — семейство израильских ракет, разработанное в 1990-е годы компанией Rafael Advanced Defence Systems. Spike представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электрооптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника. Пуск ракеты может осуществляться в трёх основных режимах: «Выстрелил и забыл» (Fire and Forget), «Выстрелил, заметил и скорректировал» (Fire, Observe and Update) и «Выстрелил и направил» (Fire and Steer). Ракеты Spike могут оснащаться кумулятивными, осколочными и комбинированными боеголовками.
04.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Продукция
Spike NLOS
Компании
Rafael

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
beka1
1132
№1
07.08.2017 01:24
Вещь!
0
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просто экспл
3684
№2
07.08.2017 02:39
какого комплекса ?
а то я глупый думал что Спайк это ПТУР .
+2
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RU
wedmed5
712
№3
07.08.2017 03:05
Теперь у наших специалистов, вероятно, появится возможность изучить производство от А до Я.
0
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RU
Hazzard
6937
№4
07.08.2017 07:43
Эээээ... Противоракетный комплекс? Думал опечатка, но нет, в тексте так же.
0
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