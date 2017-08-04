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Глава минобороны Нидерландов призвала ЕС создать "военный Шенген"

07.08.2017 РИА Новости 105 0
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Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

БРЮССЕЛЬ, 4 авг - РИА Новости, Александр Шишло. Министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт призвала Евросоюз создать "военную Шенгенскую зону", которая позволит оперативно осуществлять переброску войск по территории Европы соразмерно темпу потенциальных угроз, сообщило в пятницу европейское издание газеты Politico.

"Мы должны быть способны быстро перемещаться в любое место, где есть угроза", - приводит издание слова министра.

Оно отмечает, что идею создания "военного Шенгена" первоначально выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, по словам которого союзнические войска и приданная им военная техника должны быть способны перемешаться по территории континента "столь же быстро, как и мигранты".

"Конечно, мы должны обеспечить выполнение всех дорожных законов ЕС, уважение суверенитета, но это удивительно сложный процесс в ряде стран - получение разрешений для перемещения войск, вооружений, боеприпасов, даже просто регулярных гуманитарных конвоев", - цитирует Ходжеса Politico. К примеру, перемещение американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.

При этом издание отмечает наличие инфраструктурных проблем: дороги и мосты в странах-членах Евросоюза потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели для этого недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания полетов военной авиации.

НАТО, со своей стороны, уже поддержала предложение главы минобороны Нидерландов, пишет Politico.
04.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Германия
Нидерланды
Польша
США
Компании
Минoбороны РФ

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