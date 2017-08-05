Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Япония собирается оснастить армию наступательными вооружениями

07.08.2017 Военное обозрение 140 0
0
Понравилась новость?
 0
Вертолетоносец DDH 183 Izumo
Церемония ввода в состав Морских сил самообороны Японии вертолетоносца (по официальной классификации - эскадренного миноносца-вертолетоносца) DDH 183 Izumo. Иокогама, 25.03.2015
Источник: АР

Министерство обороны Японии, во главе с новым министром Ицунори Онодэра, рассмотрит возможность оснащения японских сил самообороны вооружением, способным наносить удары по военным базам противника, сообщила газета "Никкэй".

Оборонное ведомство впервые в истории послевоенной Японии приступит к официальному рассмотрению этого вопроса. До сих пор вооружение национальных сил самообороны служило исключительно целям самообороны и обеспечения безопасности страны.

Япония собирается оснастить армию наступательными вооружениями

В 1956 году премьер-министр Итиро Хатояма заявил, что конституция страны, отказываясь от войны как средства разрешения конфликтов, в то же время не предписывает "сидеть и ждать, когда нас уничтожат". С этого времени по умолчанию подразумевалась теоретическая возможность нанесения удара по базам противника, если не будет никаких других способов отразить атаку. Тем не менее, до сих пор Япония не располагала таким наступательным оружием, как межконтинентальные ракеты, стратегические бомбардировщики или ударные авианосцы, передает РИА Новости.

Рассмотрение вопроса должно быть закончено к лету будущего года, так как к концу 2018 года министерство обороны должно подготовить среднесрочные (на пять лет) направления развития обороны. Кроме того, в бюджет 2019 финансового года (1 апреля 2019 – 31 марта 2020 года) должны быть включены расчеты по общим направлениям развития обороны, рассчитанным на 10 лет.

Речь пойдет о вооружении сил самообороны средствами, способными наносить удары по базам противника ракетами типа "Томагавк" с военных судов, ракетами типа "воздух-земля" с истребителей и других.

Поводом к инициативе послужили учения Северной Кореи, которые отрабатывали нанесение ударов по американским базам в Японии, что вызвало крайнюю озабоченность Токио. Дальнейшее развитие событий, а именно два успешных испытания межконтинентальных баллистических ракет, проведенные Северной Кореей, добавило аргументов сторонникам укрепления обороны страны.
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
2020-й год
Авианосец

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 07:43
  • 4
В Индии открыли завод по производству противоракетных комплексов Spike
  • 07.08 06:56
  • 3
Америка вооружит Украину
  • 07.08 06:31
  • 119
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 07.08 00:41
  • 17
От «Катранов» до «Армат»: уникальные десантные возможности новейшего корабля «Иван Грен»
  • 06.08 23:36
  • 3
Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ
  • 06.08 21:19
  • 34
ОАО «Ил» возглавит Вице-президент по транспортной авиации Алексей Рогозин
  • 06.08 20:01
  • 23
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 06.08 14:07
  • 3
В Москве проходят необычные военные игры (Savon Sanomat, Финляндия)
  • 06.08 13:33
  • 1018
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.08 13:29
  • 6
Почему Россия не придает значения флоту? (Cankao xiaoxi, Китай)
  • 06.08 11:54
  • 346
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.08 10:39
  • 10
Какие вооруженные силы нужны России?
  • 05.08 19:19
  • 5199
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.08 19:02
  • 10
Первая неудача американского "Рейдера"
  • 05.08 10:40
  • 3
Идет подготовка к летным испытаниям турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ
другие обсуждаемые темы