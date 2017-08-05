

Церемония ввода в состав Морских сил самообороны Японии вертолетоносца (по официальной классификации - эскадренного миноносца-вертолетоносца) DDH 183 Izumo. Иокогама, 25.03.2015

Источник: АР Церемония ввода в состав Морских сил самообороны Японии вертолетоносца (по официальной классификации - эскадренного миноносца-вертолетоносца) DDH 183 Izumo. Иокогама, 25.03.2015Источник: АР

Министерство обороны Японии, во главе с новым министром Ицунори Онодэра, рассмотрит возможность оснащения японских сил самообороны вооружением, способным наносить удары по военным базам противника, сообщила газета "Никкэй".

Оборонное ведомство впервые в истории послевоенной Японии приступит к официальному рассмотрению этого вопроса. До сих пор вооружение национальных сил самообороны служило исключительно целям самообороны и обеспечения безопасности страны.

Япония собирается оснастить армию наступательными вооружениями

В 1956 году премьер-министр Итиро Хатояма заявил, что конституция страны, отказываясь от войны как средства разрешения конфликтов, в то же время не предписывает "сидеть и ждать, когда нас уничтожат". С этого времени по умолчанию подразумевалась теоретическая возможность нанесения удара по базам противника, если не будет никаких других способов отразить атаку. Тем не менее, до сих пор Япония не располагала таким наступательным оружием, как межконтинентальные ракеты, стратегические бомбардировщики или ударные авианосцы, передает РИА Новости.

Рассмотрение вопроса должно быть закончено к лету будущего года, так как к концу 2018 года министерство обороны должно подготовить среднесрочные (на пять лет) направления развития обороны. Кроме того, в бюджет 2019 финансового года (1 апреля 2019 – 31 марта 2020 года) должны быть включены расчеты по общим направлениям развития обороны, рассчитанным на 10 лет.

Речь пойдет о вооружении сил самообороны средствами, способными наносить удары по базам противника ракетами типа "Томагавк" с военных судов, ракетами типа "воздух-земля" с истребителей и других.

Поводом к инициативе послужили учения Северной Кореи, которые отрабатывали нанесение ударов по американским базам в Японии, что вызвало крайнюю озабоченность Токио. Дальнейшее развитие событий, а именно два успешных испытания межконтинентальных баллистических ракет, проведенные Северной Кореей, добавило аргументов сторонникам укрепления обороны страны.