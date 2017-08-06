Китай разочарован решением Южной Кореи об увеличении числа установок THAAD - глава МИД КНР



Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD

Источник: https://wikimedia.org/ Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAADИсточник: https://wikimedia.org/

Пекин. 6 августа. ИНТЕРФАКС - "Ушатом холодной воды" на отношения Пекина с Сеулом назвал министр иностранных дел Китая Ван И решение Южной Кореи об увеличении числа американских установок ПРО THAAD на южнокорейской территории.

"Правительство Южной Кореи 28 июля поспешно приняло решение о размещении установок THAAD. Это решение стало ушатом холодной воды на стабильно улучшающиеся отношения между двумя странами", - сказал глава китайской дипломатии на встрече с южнокорейским коллегой Кан Ген Хва в Маниле на региональной конференции.

Ван И отметил, что "это вызывает разочарование".

Со своей стороны Кан Ген Хва пояснила, что системы ПРО необходимы Южной Корее для противостояния угрозы с Севера, выразив готовность к контактам с китайской стороной для сглаживания разногласий.

"Я согласна, что есть вызовы, которые разделяют наши страны, но эти вызовы должны быть устранены посредством контактов", - сказала южнокорейский министр.

Решение о размещении в Южной Корее дополнительных четырех установок THAAD было принято президентом страны Мун Чжэ Ином после двух последних ракетных пусков, осуществленных Северной Кореей.

Пхеньян и Вашингтон назвали ракеты межконтинентальными баллистическими.