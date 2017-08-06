Китай разочарован решением Южной Кореи об увеличении числа установок THAAD - глава МИД КНР
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Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD
Источник: https://wikimedia.org/
Пекин. 6 августа. ИНТЕРФАКС - "Ушатом холодной воды" на отношения Пекина с Сеулом назвал министр иностранных дел Китая Ван И решение Южной Кореи об увеличении числа американских установок ПРО THAAD на южнокорейской территории.
"Правительство Южной Кореи 28 июля поспешно приняло решение о размещении установок THAAD. Это решение стало ушатом холодной воды на стабильно улучшающиеся отношения между двумя странами", - сказал глава китайской дипломатии на встрече с южнокорейским коллегой Кан Ген Хва в Маниле на региональной конференции.
Ван И отметил, что "это вызывает разочарование".
Со своей стороны Кан Ген Хва пояснила, что системы ПРО необходимы Южной Корее для противостояния угрозы с Севера, выразив готовность к контактам с китайской стороной для сглаживания разногласий.
"Я согласна, что есть вызовы, которые разделяют наши страны, но эти вызовы должны быть устранены посредством контактов", - сказала южнокорейский министр.
Решение о размещении в Южной Корее дополнительных четырех установок THAAD было принято президентом страны Мун Чжэ Ином после двух последних ракетных пусков, осуществленных Северной Кореей.
Пхеньян и Вашингтон назвали ракеты межконтинентальными баллистическими.
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06.08.2017
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