Китай выставил на "Авиадартс" потомков советских Ту-16
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Китайский бомбардировщик Xian H-6 (копия советского Ту-16)
Источник: Военное обозрение
На международном конкурсе летного мастерства "Авиадартс - 2017", который проходит в Китае, конкуренцию российским бомбардировщикам Ту-22М3 составят китайские самолеты Xian-6H и Xian-6K. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Китайские самолеты-ракетоносцы, ведущие свое происхождение от лицензионных моделей советских бомбардировщиков Ту-16, будут выступать в номинации "дальняя авиация".
Ввиду своего "происхождения" китайский бомбардировщик вначале по своим характеристикам почти не отличался от советского прототипа. Два турбореактивных двигателя обеспечивали самолету максимальную скорость до 990 километров в час. Практический потолок равнялся 12 километрам, а боевой радиус действия не превышал 1800 километров.
В 2011 году на вооружение ВВС Китая была принята модификация ракетоносца Xian-6K с новыми двигателями и авианикой. Это позволило повысить характеристики самолета. Боевой радиус увеличился до трех тысяч километров. Максимальный вес боевой нагрузки составляет 12 тонн. Под крылом бомбардировщика Xian-6K имеются шесть пилонов для крылатых ракет CJ-10A, которые способны доставлять ядерную или осколочно-фугасную боеголовку на расстояние до 2500 километров от точки пуска.
Отметим, что на Тайпинчуань в Китае организаторы турнира подготовили более 100 мишеней различного типа.
"Мишенная обстановка представляет собой стоянки авиационной техники, включая макеты самолетов F-16 и МиГ-19 для применения ракетного и стрелкового вооружения, колонну бронетехники для применения авиационных бомб, а также зенитные установки и списанная авиатехники для проведения тренировок", - говорится в официальном сообщении российского военного ведомства.
Справка "РГ"
Международный конкурс "Авиадартс-2017" впервые проходит на территории КНР. В соревнованиях задействованы аэродромы Дафаншень, Сыпин, Шуанляо и полигон Тайпинчуань. В конкурсе принимают участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил России, которые будут выступать во всех восьми номинациях.
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04.08.2017
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