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Рогозин и глава МО Ирана подтвердили курс на развитие связей в обороне

07.08.2017 РИА Новости 228 0
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время встречи в Тегеране с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом подтвердили курс на всестороннее развитие отношений в сфере обороны, а также ускорение реализации взаимовыгодных соглашений, сообщает министерство обороны Ирана.

О самой встрече ранее сообщил и сам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

По сообщению министерства обороны Ирана, во время встречи в Тегеране, куда Рогозин приехал, чтобы посетить церемонию инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, обсудили вопросы, касающиеся Ирана и России, а также региональные и международные проблемы.

Ранее источник в аппарате Рогозина сообщал, что в ходе встречи с министром будут обсуждаться поставки российских вооружений; страны предварительно договорились усилить военно-техническое и технологическое сотрудничество после внесения обеих стран в санкционный список.
05.08.2017
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Страны
Иран
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Рогозин Дмитрий

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