Россия и Индонезия договорились о товарных поставках в обмен на Су-35
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Российский истребитель Су-35 во время выступления на авиасалоне в Чжухае, Китай
Источник: East News/ FOTOLINK/Yu ming - Imaginechina
Госкорпорация "Ростех" и индонезийская государственная торговая компания заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщается в пресс-релизе российского холдинга, поступившем в редакцию "Ленты.ру".
Он предусматривает выполнение программы встречной торговли в рамках контракта на поставку Джакарте многоцелевых истребителей Су-35. Россия сохраняет за собой право выбора товаров и торговых партнеров-производителей в Индонезии. Структура соглашения предусматривает расширение поставок наиболее перспективных товаров, производимых индонезийскими компаниями, в Россию.
"Мы уверены в том, что подписание данного соглашения способствует углублению ВТС с Индонезией и расширению торговых связей между нашими странами", — заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.
19 июня глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Индонезия согласовали контракт на поставку истребителей Су-35С.
Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России (два контракта в общей сложности на 98 машин), а также в версии Су-35СК продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года).
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04.08.2017
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