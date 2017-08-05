Западный военный округ получит более 1 тыс. единиц военной техники до конца года



Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2У»

Источник: http://sadko.biz/ Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2У»Источник: http://sadko.biz/

В Минобороны отметили, что "вооружение Западного военного округа уже на 45% состоит из современнейших образцов нового поколения"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Западный военный округ до конца года получит свыше тысячи единиц военной техники, сообщает Минобороны России.

"Вооружение и военная техника Западного военного округа уже на 45% состоит из современнейших образцов нового поколения. В 2017 году запланирована поставка в войска еще более 1000 единиц боевых машин", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

В нем отмечается, что за последнее полугодие в войска округа уже поступили унифицированные командно-штабные машины Р-149МА1, новейшие реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", комплексы радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", а также бронеавтомобили "Рысь", "Тайфун-К" и бронетранспортеры БТР-82А.

В свою очередь объединения ВВС и ПВО округа пополнились истребителями Су-35 и Су-30СМ, фронтовая и армейская авиация - истребителями-бомбардировщиками Су-34, ударными вертолетами Ка-52, Ми-28УБ и Ка-27.

В конце мая 2017 года пресс-служба ЗВО сообщала, что войска округа в этом году получат более 1300 единиц современных образцов вооружения и военной техники, и что по состоянию на май 2017 г. "с начала года в войска Западного военного округа поступило около 400 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, РСЗО "Торнадо-Г", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", разведывательные химические машины РХМ-6, комплексы РЭБ "Борисоглебск-2", а такжеавтомобили различных типов".

"Всего в 2017 году в соединения и воинские части округа спланировано поступление более 1300 единиц современных образцов вооружения и военной техники", - сообщила пресс-служба.

Как ранее сообщил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, Минобороны совершенствует боевой состав войск на западном стратегическом направлении и систему их базирования из-за действий стран НАТО.

"Эти действия наших западных коллег ведут к разрушению системы безопасности в мире, повышают взаимное недоверие и вынуждают нас применять меры реагирования, в первую очередь на Западном стратегическом направлении. Мы совершенствуем боевой состав войск и систему их базирования", - сказал Шойгу. "В готовности к немедленному боевому применению находятся более 30 батальонных и ротных тактических групп, которые укомплектованы личным составом и оснащены необходимыми запасами материальных средств", - сказал глава военного ведомства.

"До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей, для размещения которых строится порядка 40 военных городков", - сказал Шойгу, подчеркнув, что эти мероприятия синхронизированы с поставками современного вооружения.

Министр также отметил, что уровень подготовки войск ЗВО в зимний период в 2017 году вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, повысилось качество обучения младших специалистов, с начала года в ЗВО проведено более 100 внезапных проверок, которые подтвердили готовность войск к боевому применению", - подчеркнул глава Минобороны.

Он отметил, что также после продолжительного перерыва возобновлено присутствие кораблей Балтийского флота в оперативно важных районах Атлантического океана.