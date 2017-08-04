Шри-Ланка получила первый патрульный корабль индийской постройки

2 августа 2017 года в Коломбо состоялась церемония ввода в состав ВМС Шри-Ланки большого патрульного корабля Р 623 Sayurala - головного индийской постройки проекта Advanced Offshore Patrol Vessel (AOPV). На церемонии присутствовал президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена. Sayurala (сингальское название означает "Морские волны") стал крупнейшей боевой единицей ланкийского флота.

Вошедший в состав ВМС Шри-Ланки головной патрульный корабль Р 623 Sayurala индийской постройки проекта Advanced Offshore Patrol Vessel (AOPV). Коломбо, 02.08.2017. Вооружение на корабле пока не установлено (с) ВМС Шри-Ланки / www.navy.lk

Строительство двух патрульных кораблей типа AOPV для ВМС Шри-Ланки ведется по индийско-ланкийскому межправительственному соглашению на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) в Гоа. Верфь GSL получила соответствующий контракт 17 февраля 2014 года. Стоимость одного корабля составляет 74 млн долл. Головной корабль Sayurala был заложен в Гоа 10 сентября 2014 года и спущен на воду 10 июня 2016 года. Сдача была произведена на 86 дней раньше контрактного срока - 22 июля 2017 года в Гоа корабль был передан ланкийской стороне и 28 июля прибыл в Коломбо. При этом на корабле не установлено вооружение, которое будет монтироваться уже ланкийской стороной.

Строительство для Шри-Ланки второго однотипного патрульного корабля Р 624 (название пока не объявлено) ведется на GSL с 2015 года, корабль был спущен на воду 15 декабря 2016 года. Сдача его ожидается летом 2018 года.

Проект AOPV является модифицированным вариантом строящихся на GSL по контракту 2012 года по собственному проекту для Береговой охраны Индии шести больших патрульных кораблей типа Samarath. Патрульный корабль проекта AOPV имеет полное водоизмещение 2350 тонн, длину 105,7 м и ширину 13,6 м. Экипаж 118 человек (включая 18 офицеров). Корабль имеет двухвальную дизельную энергетическую установку, скорость полного хода 26 уз, дальность плавания 4500 миль экономическим ходом 14 уз. Имеется ангар для постоянного базирования одного среднего или двух легких вертолетов.

Контракт на постройку кораблей типа AOPV (Sayurala) стал крупнейшим экспортным военным контрактом в истории индийского военного кораблестроения. Напомним, что до того крупнейшим военным кораблем, построенным в Индии на экспорт, был патрульный корабль Barracuda, построенный для береговой охраны Маврикия индийской государственной судостроительной верфью Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) в Колкате по проекту MOPV (полное водоизмещение 1350 тонн, длина 74 м) и сданный в конце 2014 года.

Головной патрульный корабль ВМС Шри-Ланки Р 623 Sayurala индийской постройки проекта Advanced Offshore Patrol Vessel (AOPV) во время перехода в Коломбо, 26.07.2017. Вооружение на корабле пока не установлено (с) ВМС Индии

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