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Основатель Blackwater предлагает Афганистану создать частные ВВС, действующие через iPhone

07.08.2017 bmpd.livejournal.com 98 0
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Как сообщили американские издания "MilitaryTimes" и "NavyTimes", знаменитый Эрик Принс, основатель легендарной частной военной компании (ЧВК) Blackwater (ныне Academi) предлагает правительству Афганистана обеспечивать авиационную поддержку на подрядной основе с привлечением ЧВК под названием Lancaster6. Фактически речь идет о создании в Афганистане частных ВВС. Согласно источнику в афганских вооруженных силах, Э. Принс в марте 2017 года представил правительству Афганистана бизнес-план "создания под ключ смешанного авиакрыла", способного оказывать афганской армии разнообразную авиационную поддержку, включая разведку и нанесение ударов, для борьбы с талибами.

Прототип-демонстратор предлагаемого частной военной компанией Lancaster6 для использования в составе "частных ВВС" в Афганистане противоповстанческого самолета T-Bird, созданного американо-болгарской компанией Light Armed Surveillance Aircraft (LASA) Engineering Ltd на основе американского турбовинтового сельскохозяйственного самолета Trush 510G, в экспозиции авиасалона в Ле Бурже (Париж), 19.06.2017 (с) bmpd

Предполагается, что компания Lancaster6 будет использовать для решения указанных задач целый ряд летательных аппаратов, в основном приобретенных на коммерческом рынке, включая старые штурмовики Douglas A-4 Skyhawk, турбовинтовые противопостанческие самолеты T-Bird (разработанные американо-болгарской компанией Light Armed Surveillance Aircraft Engineering Ltd на основе сельскохозяйственного самолета Trush 510G), транспортные самолеты Ан-26, вертолеты Airbus Helicopters Super Puma и Aerospatiale Gazelle, а также некие разведывательно-ударные БЛА Lionseye, "предоставляемые Lancaster6" и имеющие продолжительность полета "более 12 часов".

Предложение Принса обещает обеспечить "высокоскоростное реагирование" для непосредственной авиационной поддержки, которое "в любой точке страны можно будет обеспечить менее чем за 1 час". Также будет обеспечиваться разведка и наблюдение. Авиационная техника будет эксплуатироваться сотрудниками частной компании, но решения на применение оружия по-прежнему будут приниматься афганцами.

Одним из инструментов обеспечения эффективной авиационной поддержки при этом, согласно предложению Принса, станет iPhone-приложение под названием Safe Strike. Приложение Safe Strike должно использоваться передовыми авианаводчиками для безопасного и точного вызова при авиационных ударах.

Также предложение Принса обещает "проведение медицинской эвакуации в боевых ситуациях" с помощью "бывших военных медиков и пулеметчиков".

Предложение Принса было выдвинуто в условиях, когда в американских военно-политических кругах обсуждается возможность полного вывода американских войск из Афганистана, и тем самым призвано компенсировать возможное ослабление американской авиационной поддержки афганских войск. Однако сообщается, что американские военные в целом отрицательно относятся к идее Принса. В частности, командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон даже отказался встретиться с Принсом для обсуждения его проекта.

Бывший посол США в Афганистане в 2005-2007 годах Рональд Нейман, ныне являющийся президентом Американской академии дипломатии, сообщил "MilitaryTimes", что президент Афганистана Гани сказал ему, что не примет план Принса, и что "афганцы никогда не согласятся с этим" проектом. Нейман также выразил сомнение в том, что создание частных ВВС будет дешевле "государственных", поскольку логистические требования для них в Афганистане останутся теми же.

Эрик Принс был вынужден оставить пост главы Blackwater по политическим причинам в 2009 году, но с тех пор продолжает создавать различные ЧВК, будучи по-прежнему вовлечен в разнообразные военные операции по всему миру. Принс имеет тесные личные связи с администрацией нынешнего президента США Дональда Трампа. Сообщается, что фирмы Принса обеспечивали на подрядной основе воздушные перевозки и даже боевые действия в Ираке, Сомали и Южном Судане. Сейчас Принс возглавляет "зонтичную" компанию Frontier Services Group, зарегистрированную в Гонконге. Входящая в состав этой группы компания ЕР Aviation сейчас объединяет авиаоционные "активы" Принса.

Компания ЕР Aviation предоставляет авиационное обеспечение ведущимся в Центральной Африке боевым действиям ряда правительств против знаменитой экстремистской Господней армии сопротивления (Lord's Resistance Army - LRA), причем, как сообщается, вертолеты компании обеспечивают тайные действия американского спецназа против LRA.

Зарегистрированная в Дубае компания Lancaster6, теперь предлагаемая Принсом афганскому правительству как провайдер частных ВВС, уже действует в Афганистане, обеспечивая там на подрядной основе транспортные перевозки. Генеральным директором Lancaster6 является Кристиан Даррант, который ранее являлся директором по операциям и директором по авиации Frontier Services Group, и считается фактическим создателем авиационных "активов" Принса.
06.08.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Афганистан
Болгария
Ирак
Сомали
Судан
США
Продукция
AS-332
Ан-26
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Aerospatiale
Airbus
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