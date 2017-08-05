Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

О российской технологии самоорганизующейся спецсети передачи данных

07.08.2017 Техносфера 134 0
0
Понравилась новость?
 +1
БелГУ
Белгородский государственный университет
Источник: http://school2.yarono.ru/

Ученые Белгородского государственного университета разрабатывают технологии управления интенсивностью потоков данных в беспроводной самоорганизующейся сети специального назначения на основе гибридного нейро-нечеткого подхода, реализованного на сетевом и транспортном уровнях операционной системы. Сообщается о создании алгоритма оптимизации передачи данных в такой сети.


Этот проект осуществляется при государственной поддержке, и как поясняют его создатели, беспроводные самоорганизующиеся сети необходимы при строительстве крупных сооружений и эксплуатации спецобъектов, где нужна постоянная связь, как голосовая, так и с возможностью передачи цифровых данных.


В беспроводных одноранговых сетях специального назначения, в отличие от традиционных сетей передачи данных, каждый узел может быть не только источником и получателем информации, но и маршрутизатором-ретранслятором. Эти сети не имеют фиксированной топологии. У них невысокая пропускная способность, и поэтому в них возможны перегрузки - в этом случае сеть отбрасывает пакеты, что ведет к потере данных. Для сетей спецназначения это означает невыполненную команду или не вовремя полученную информацию, что может в конечном итоге привести к серьезному ущербу (с учетом специфики применения этих сетей). В Белгороде взялись усовершенствовать уже существующий алгоритм управления интенсивностью передачи данных. При этом использован метод нейро-нечеткой логики, что позволяет «обучить» сеть спецназначения для адаптированного изменения интенсивности передачи данных.


Как говорят авторы разработки, «научная идея проекта - использовать не простые логические алгоритмы, а более сложные интеллектуальные алгоритмы нейро-нечеткого управления, которые позволяют балансировать нагрузку сети и повысить надежность доставки данных». Были проведены испытания, в ходе которых моделировалось функционирование беспроводной самоорганизующейся сети, применяемой для обеспечения связи при противодействии чрезвычайным ситуациям на опасных объектах строительства. В их итоге сделаны выводы, что применение созданного в российском вузе алгоритма обеспечивает существенное снижение отклонений тайм-аута повторной передачи от времени ожидания подтверждений, минимизацию повторных передач и уменьшение среднего времени передачи потоков данных.
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Техносфера
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 07:43
  • 4
В Индии открыли завод по производству противоракетных комплексов Spike
  • 07.08 06:56
  • 3
Америка вооружит Украину
  • 07.08 06:31
  • 119
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 07.08 00:41
  • 17
От «Катранов» до «Армат»: уникальные десантные возможности новейшего корабля «Иван Грен»
  • 06.08 23:36
  • 3
Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ
  • 06.08 21:19
  • 34
ОАО «Ил» возглавит Вице-президент по транспортной авиации Алексей Рогозин
  • 06.08 20:01
  • 23
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 06.08 14:07
  • 3
В Москве проходят необычные военные игры (Savon Sanomat, Финляндия)
  • 06.08 13:33
  • 1018
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.08 13:29
  • 6
Почему Россия не придает значения флоту? (Cankao xiaoxi, Китай)
  • 06.08 11:54
  • 346
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.08 10:39
  • 10
Какие вооруженные силы нужны России?
  • 05.08 19:19
  • 5199
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.08 19:02
  • 10
Первая неудача американского "Рейдера"
  • 05.08 10:40
  • 3
Идет подготовка к летным испытаниям турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ
другие обсуждаемые темы