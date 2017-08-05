В Минпромторге России обсудили торгово-экономическое и промышленное сотрудничество с Индонезией



Глеб Никитин

Источник: http://www.minprom.gov.ru/ Глеб НикитинИсточник: http://www.minprom.gov.ru/

В Минпромторге России состоялась встреча Первого заместителя Министра промышленности и торговли Глеба Никитина и Министра торговли Индонезии Энггартиасто Лукиты.

Как отметил первый замглавы Минпромторга России, снижение товарооборота, имевшее место в 2014-2015 гг., сменилось ростом на 33,3% в 2016 году. «Индонезия является одним из ведущих торговых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам пяти месяцев 2017 г. двусторонний товарооборот увеличился почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 1 млрд долларов США», – сказал Глеб Никитин.

Он также отметил, что Россия рассматривает Индонезию как одного из наиболее перспективных партнеров в сфере военно-технического сотрудничества и настроена на дальнейшее развитие этого направления по широкому спектру. В частности, стороны подписали Меморандум о встречной торговле между госкорпорацией Ростех и индонезийской государственной торговой компанией РТ Perusahaan Perdagangan.

Кроме того, стороны обсудили возможность заключения соглашения о зоне свободной торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза и Индонезией, отметили взаимный интерес в сфере развития авиационной промышленности, возможные поставки в Индонезию новейших российских региональных самолетов.

«С удовольствием отмечу, что на сегодня экспортные предложения по модельному ряду самолетов гражданского назначения расширяются. В частности, реализуется программа создания семейства ближне-среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21, которые могут также стать достойным дополнением парка авиатехники Индонезии», – сказал Глеб Никитин.

В рамках реализации контрактов на поставку российских самолетов и вертолетной техники гражданского назначения стороны обсудили возможность взаимовыгодного технологического и индустриального сотрудничества в области совместного производства компонентов, а также технического обслуживания и ремонта самолетов в Индонезии.

Министр торговли Республика Индонезия, в свою очередь, отметил, что наши страны имеют большой опыт в производстве пальмовых и растительных масел. «Поэтому у нас возникла идея предложить вам создать российско-индонезийскую ассоциацию по растительным маслам», – сказал Энггартиасто Лукита.

Также стороны обсудили проведение 4 августа Российско-Индонезийского бизнес-форума, организованного при участии Делового совета по сотрудничеству с Индонезией, который станет крупнейшим в этом году по количеству участников – около 300 представителей деловых кругов примут участие в его работе.

В настоящее время эффективным механизмом взаимодействия между двумя странами является Российско-Индонезийская совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, 12-е заседание которой состоится в Москве 10 октября 2017 г.

Также Глеб Никитин пригласил индонезийскую сторону принять участие в работе Восточного экономического форума, который состоится в г. Владивостоке

6-7 сентября 2017 г.