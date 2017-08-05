ВМС Шри-Ланки приняли на вооружение головной 105-метровый патрульный корабль



Спущенный на воду на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) строящийся для ВМС Шри-Ланки головной патрульный корабль Р 623 Sayurala проекта АОPV. Гоа, 10.06.2016

Источник: МО Шри-Ланки Спущенный на воду на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) строящийся для ВМС Шри-Ланки головной патрульный корабль Р 623 Sayurala проекта АОPV. Гоа, 10.06.2016Источник: МО Шри-Ланки

ЦАМТО, 4 августа. Военно-морские силы Шри-Ланки приняли на вооружение первый из двух заказанных в Индии патрульный корабль прибрежной зоны в ходе состоявшейся 2 августа в Коломбо церемонии. На мероприятии присутствовал президент и главнокомандующий ВС Шри-Ланки Майтрипала Сирисена.

Согласно информации Jane's Defence Weekly, 105-метровый Р623 "Сайюрала" станет самым крупным кораблем в составе ВМС Шри-Ланки, начиная с их создания в 1950 году.

Как сообщал ЦАМТО, поставка Шри-Ланке двух 105-м кораблей была одобрена индийским правительством в 2010 году. В апреле 2013 года после завершения переговоров с Goa Shipyard Limited (GSL) был подписан контракт на постройку усовершенствованных патрульных кораблей AOPV для ВМС Шри-Ланки, который вступил в силу17 февраля 2014 года. Стоимость программы составляет 66,5 млн. долл.

Закладка киля головного корабля, Р623 "Сайюрала", состоялась 10 сентября 2014 года, спуск на воду прошел 10 июня 2016 года. Представители командования ВМС Шри-Ланки прибыли в Индию для приемки корабля в начале июля 2017 года. Goa Shipyard Limited передала корабль заказчику в ходе церемонии, состоявшейся 24 июля.

Закладка второго корабля Р624 (предположительно, получит наименование "Синдурала") состоялась в 2015 году. Спуск на воду прошел в мае 2017 года. Как планируется, его поставка будет выполнена в 2018 году.

Корабли предназначены для патрулирования, охраны правопорядка, ведения разведки, участия в поисково-спасательных и гуманитарных операциях, а также оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

Корабли для Шри-Ланки строятся по модифицированному проекту патрульного корабля прибрежной зоны класса "Санкальп", заказанного Береговой охраной Индии. Длина корабля составляет 105,7 м, ширина – 13,6 м, водоизмещение – 2350 т. Он оснащен двумя дизельными двигателями MTU 20V 8000 M71 мощностью 24745 л.с. Максимальная скорость – более 24 узлов, дальность плавания – 7000 миль на скорости 12-14 узлов, экипаж – 118 человек, включая 18 офицеров. Корабль оснащен вертолетной площадкой и ангаром и может принимать один легкий вертолет "Дхрув". Вооружение может включать 76-мм артиллерийскую установку и две 30-мм АУ.

В настоящее время флот Шри-Ланки в основном укомплектован небольшими кораблями, которые применялись для борьбы со скоростными катерами сепаратистской группировки "Тигры освобождения Тамил Илама" (ТОТИ). Война с сепаратистами завершилась в мае 2009 года. Теперь осложнившаяся обстановка в регионе привела к необходимости оснащения ВМС кораблями большего водоизмещения для обеспечения противодействия новым угрозам. Планы ВМС Шри-Ланки предусматривают принятие на вооружение к 2035 году до 20 новых кораблей.