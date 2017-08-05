Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" оснастит аэропорт Пулково инновационной многопозиционной системой наблюдения "Альманах"

06.08.2017 ЦАМТО 124 0
0
Понравилась новость?
 0
Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
Выставочный стенд Концерна ВКО "Алмаз-Антей"
Источник: ТАСС

ЦАМТО, 4 августа. Аэропорт Пулково будет оснащен новейшей системой многосенсорного наблюдения "Альманах". Проект реализуется в рамках ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ (2009–2020 годы)", утвержденной постановлением правительства РФ от 01.09.2008 №652.

Заказчиком является ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Работы в аэродромной зоне аэропорта Пулково выполнит Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Многопозиционная система наблюдения (МПСН) "Альманах" уникальна и является единственной сертифицированной Росавиацией системой, которая предназначена для определения местоположения воздушных судов, оборудованных ответчиками режимов A/C/S/A3H-B 1090 ES, спецавтотранспорта, технических средств и других объектов, оснащенных транспондерами АЗН-В 1090 ES, в зоне подхода, на посадочной прямой и рабочей площади аэродрома (площади маневрирования и перронах, ВПП, рулежных дорожках и местах стоянок воздушных судов) методом мультилатерации.

Принцип мультилатерации заключается в том, что сигнал бортового ответчика фиксируют несколько приемников, расположенных в заданных местах. Поступающие данные обрабатываются, и центральный компьютер на основе полученной информации вычисляет местоположение воздушного судна в трехмерном пространстве. Обнаруженные таким образом объекты отображаются на экране диспетчера.

Проектом предусмотрена установка приемо-передающих станций, которые не только охватят аэродромную зону аэропорта Пулково, но и в будущем смогут обеспечить наблюдение в составе широкозонной модификации МПСН "Альманах". Система ведет непрерывное наблюдение, ежесекундно получает и обрабатывает информацию от объектов, оборудованных ответчиками обычного и адресного режимов, и принимает сквитеры от целей, оснащенных бортовой аппаратурой автоматического зависимого наблюдения АЗН-В 1090 ES. Среди поставляемых данных – барометрическая высота, информация о бортовом номере (коде идентификации) объекта, специальные сигналы опознавания (Знак или SPI), тревожная сигнализация и т.д.

Пропускная способность МПСН при любом соотношении количества наблюдаемых объектов, работающих в режимах RBS, S и АЗН-В составляет более 250 единиц. В зоне действия "Альманах" может обеспечивать мониторинг как на аэродроме, малых высотах, так и на высоте до 20 км, одновременно удерживая в поле наблюдения сотни целей.

Новейшая МПСН "Альманах" была презентована Концерном ВКО "Алмаз-Антей" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. Пулково является первой российской воздушной гаванью, где разворачивается эта система, ее сертификационные испытания успешно завершились в аэропорту Санкт-Петербурга осенью 2016 года.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – основной производитель и системный интегратор системы организации воздушного движения Российской Федерации. Концерн создал условия для обеспечения максимальной безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства во время проведения Саммита АТЭС во Владивостоке, Всемирной летней Универсиады в Казани и Олимпийских игр в Сочи.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ГосОрВД
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 09:50
  • 7
Какие вооруженные силы нужны России?
  • 06.08 09:39
  • 344
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.08 08:56
  • 1017
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.08 08:53
  • 20
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 06.08 02:21
  • 100
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 05.08 22:19
  • 6
От «Катранов» до «Армат»: уникальные десантные возможности новейшего корабля «Иван Грен»
  • 05.08 19:19
  • 5199
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.08 19:02
  • 10
Первая неудача американского "Рейдера"
  • 05.08 10:40
  • 3
Идет подготовка к летным испытаниям турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ
  • 05.08 00:51
  • 8
Безрадостное будущее отечественного подводного флота: взгляд с Запада
  • 04.08 21:26
  • 8
Расторжение договора о ракетах средней и меньшей дальности поставит всю Европу под угрозу ядерного удара - эксперт
  • 04.08 20:54
  • 45
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 04.08 19:31
  • 5
Почему Россия не придает значения флоту? (Cankao xiaoxi, Китай)
  • 04.08 17:47
  • 95
Драйверы большой войны
  • 04.08 13:00
  • 824
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы