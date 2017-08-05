Концерн ВКО "Алмаз-Антей" оснастит аэропорт Пулково инновационной многопозиционной системой наблюдения "Альманах"



Выставочный стенд Концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Источник: ТАСС Выставочный стенд Концерна ВКО "Алмаз-Антей"Источник: ТАСС

ЦАМТО, 4 августа. Аэропорт Пулково будет оснащен новейшей системой многосенсорного наблюдения "Альманах". Проект реализуется в рамках ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ (2009–2020 годы)", утвержденной постановлением правительства РФ от 01.09.2008 №652.

Заказчиком является ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Работы в аэродромной зоне аэропорта Пулково выполнит Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Многопозиционная система наблюдения (МПСН) "Альманах" уникальна и является единственной сертифицированной Росавиацией системой, которая предназначена для определения местоположения воздушных судов, оборудованных ответчиками режимов A/C/S/A3H-B 1090 ES, спецавтотранспорта, технических средств и других объектов, оснащенных транспондерами АЗН-В 1090 ES, в зоне подхода, на посадочной прямой и рабочей площади аэродрома (площади маневрирования и перронах, ВПП, рулежных дорожках и местах стоянок воздушных судов) методом мультилатерации.

Принцип мультилатерации заключается в том, что сигнал бортового ответчика фиксируют несколько приемников, расположенных в заданных местах. Поступающие данные обрабатываются, и центральный компьютер на основе полученной информации вычисляет местоположение воздушного судна в трехмерном пространстве. Обнаруженные таким образом объекты отображаются на экране диспетчера.

Проектом предусмотрена установка приемо-передающих станций, которые не только охватят аэродромную зону аэропорта Пулково, но и в будущем смогут обеспечить наблюдение в составе широкозонной модификации МПСН "Альманах". Система ведет непрерывное наблюдение, ежесекундно получает и обрабатывает информацию от объектов, оборудованных ответчиками обычного и адресного режимов, и принимает сквитеры от целей, оснащенных бортовой аппаратурой автоматического зависимого наблюдения АЗН-В 1090 ES. Среди поставляемых данных – барометрическая высота, информация о бортовом номере (коде идентификации) объекта, специальные сигналы опознавания (Знак или SPI), тревожная сигнализация и т.д.

Пропускная способность МПСН при любом соотношении количества наблюдаемых объектов, работающих в режимах RBS, S и АЗН-В составляет более 250 единиц. В зоне действия "Альманах" может обеспечивать мониторинг как на аэродроме, малых высотах, так и на высоте до 20 км, одновременно удерживая в поле наблюдения сотни целей.

Новейшая МПСН "Альманах" была презентована Концерном ВКО "Алмаз-Антей" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. Пулково является первой российской воздушной гаванью, где разворачивается эта система, ее сертификационные испытания успешно завершились в аэропорту Санкт-Петербурга осенью 2016 года.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – основной производитель и системный интегратор системы организации воздушного движения Российской Федерации. Концерн создал условия для обеспечения максимальной безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства во время проведения Саммита АТЭС во Владивостоке, Всемирной летней Универсиады в Казани и Олимпийских игр в Сочи.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей".