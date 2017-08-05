Су-35 и подлодки "Кило" идеально подходят для решения задач по обеспечению национальной безопасности Индонезии



Су-35

Источник: uacrussia.ru Су-35Источник: uacrussia.ru

ЦАМТО, 4 августа. Российские истребители Су-35 и подлодки класса "Кило" идеально подходят для решения задач по обеспечению национальной безопасности Индонезии, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Таким образом глава ЦАМТО прокомментировал заявление посла Индонезии в РФ Вахида Суприяди о том, что Индонезия намерена закупить в РФ различные виды вооружения и военной техники – подводные лодки класса "Кило" (проекта 636 "Варшавянка"), истребители Су-35, самолеты-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров и военных целей, а также вертолетов типа "Ми".

"Учитывая географическое положение Индонезии, такие системы вооружения как, например, Су-35 и подводные лодки класса "Кило", они идеальным образом соответствуют решению задач обороны Индонезии", – сказал И.Коротченко.

По его словам, дополнительным фактором, повышающим спрос, является также и успешное применение целого ряда образцов российской военной техники в ходе антитеррористической операции в Сирии, где она показала свои высочайшие возможности.

Он также отметил, что интерес Индонезии к российской военной технике обусловлен, в первую очередь, ее высокими тактико-техническими характеристиками и возможностью многофункционального использования при оптимальном соотношении критерия "цена-качество".

"Именно поэтому, собственно, идут в настоящее время переговоры между двумя сторонами, определяются параметры конкретных сделок и их ценовые характеристики", – добавил директор ЦАМТО.

И.Коротченко подчеркнул, что главным во взаимоотношениях с любым контрагентом, помимо переговорного процесса, является его финансовая составляющая.

По его мнению, современная система оружия, предназначенная на экспорт, является достаточно дорогостоящей, а в случае если индонезийская сторона обеспечит концентрацию и выплату соответствующих финансовых ресурсов, любые разрешенные системы вооружения могут быть предоставлены Джакарте.

"В целом Россия рассматривает Индонезию как своего важного партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе, понимает стремление Джакарты обеспечить свою национальную безопасность и готова максимально содействовать решению данного вопроса", – заключил директор ЦАМТО.