В Омске курсанты ВА МТО разобрали и собрали УАЗ за четыре минуты



Конкурс "Рембат"

Источник: РИА Новости / Алексей Мальгавко Конкурс "Рембат"Источник: РИА Новости / Алексей Мальгавко

ОМСК, 5 авг - РИА Новости. Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева установили рекорд по полной сборке и разборке армейского автомобиля УАЗ.

На церемонии открытия международного конкурса "Рембат" курсанты значительно улучшили показатели технической подготовки, предусмотренные программой обучения: ровно за четыре минуты они полностью разобрали армейский УАЗ и снова собрали его, после чего уехали на нем. Прошлогодний показатель по полной сборке и разборке УАЗа был улучшен курсантами в этом году на 4 секунды.

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, наблюдавший за действиями курсантов, не скрыл своего восхищения: "Молодцы, другого слова и не подберешь", - сказал он.

В прошлом году полная сборка и разборка УАЗа была продемонстрирована впервые зрителям конкурса "Рембат". Тогда количество просмотров в интернете ролика с действиями курсантов на технике составило несколько миллионов и собрало сотни тысяч комментариев зрителей.