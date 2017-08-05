Хуже смерти. Пять самых страшных видов запрещенного оружия



Демонстрация огнемета перед началом реконструкции сражения в Иводзиме на ранчо в Техасе

Источник: © AP Photo / Eric Gay Демонстрация огнемета перед началом реконструкции сражения в Иводзиме на ранчо в ТехасеИсточник: © AP Photo / Eric Gay

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Андрей Коц. Вторая международная Гаагская конференция, прошедшая 110 лет назад с июня по октябрь 1907 года, во многом предопределила правила ведения войн на весь ХХ век. В ней участвовали делегации 44 государств, принявшие 13 конвенций: о законах и обычаях сухопутной войны, о мирном решении международных столкновений, о правах и обязанностях нейтральных держав и другие. Некоторые из этих договоренностей действуют по сей день. Обе конференции (первая прошла в 1899 году) наложили ряд запретов на вооружения и способы ведения войны, которыми могут пользоваться противостоящие стороны: экспансивные пули, бомбометание с воздушных шаров, снаряды с отравляющим газом.

В течение XX века в мире вводились и другие запреты, связанные с применением того или иного вида вооружений. Но соблюдались и соблюдаются они далеко не всегда. РИА Новости публикует подборку самых смертоносных видов оружия (не массового поражения), запрещенных международными конвенциями.

Экспансивные пули

Экспансивные (разрывные, разворачивающиеся) пули на сегодняшний день в военном деле официально запрещены, однако широко используются охотниками на крупного зверя из-за их мощного останавливающего воздействия. Такой боеприпас при попадании в мягкие ткани резко увеличивает свой диаметр, нанося сильнейшие повреждения внутренних органов. Первые пули такого типа появились в начале 1890-х годов и стали называться дум-дум - по названию предместья Калькутты, где располагалась британская оружейная фабрика. Они представляли собой пули из мягкой стали для винтовочного патрона со спиленной оболочкой на носу. При попадании в цель боеприпас раскрывался подобно цветку. В большинстве случаев такие ранения были смертельными или приводили к пожизненной инвалидности.

Экспансивные пули Источник: infoglaz.ru

Экспансивные боеприпасы были запрещены в 1899 году на первой Гаагской конференции. Но в годы Первой мировой войны Россия из-за нехватки винтовок Мосина вынужденно использовала устаревшие на тот момент винтовки Бердана. Их патрон калибра 10,67 миллиметра имел безоболочную пулю, которая по характеру наносимых повреждений являлась экспансивной. Германия, в свою очередь, тоже использовала дум-дум на обоих фронтах. Сегодня регулярные армии разрывные пули не применяют как по соображениям гуманизма, так и из здравого смысла. Такой боеприпас крайне неэффективен против цели, защищенной бронежилетом. Тем не менее патроны с экспансивными пулями активно используются правоохранительными органами разных стран. Они не дают рикошета, что важно при стрельбе в людных местах, и способны гарантированно сбить преступника с ног, моментально его обезвредив.

Напалм

Это страшное оружие стало широко известно во время Вьетнамской войны. Напалм представляет собой, по сути, вязкий бензин и очень прост в изготовлении. В горючее добавляется загуститель из смеси алюминиевых солей органических кислот - нафтеновых, пальмитиновой и других. Получившаяся гелеобразная смесь легко воспламеняется, долго горит и липнет ко всем поверхностям, в том числе вертикальным. А потушить ее очень и очень сложно.

Американские военные во время стрельбы из огнемета на военной базе Форт-Беннинг Источник: AP Photo

Американцы во Вьетнаме выжигали напалмом целые деревни и огромные лесные массивы, чтобы лишить противника укрытий. Смесь использовалась в авиационных бомбах, ранцевых и механизированных огнеметах, зажигательных патронах. При попадании на тело напалм причинял сильнейшие ожоги - раненые часто гибли от болевого шока. Кроме того, эффект от использования этого оружия невозможно было предсказать - во Вьетнаме под удар часто попадали мирные жители и дружественные войска. Напалм оказался под запретом только в 1980 году, когда в ООН были приняты Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия и связанный с ней Протокол о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия.

Кассетные боеприпасы

Этот вид оружия попал под запрет сравнительно недавно. В декабре 2008 года в Дублине 93 государства подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, полностью исключающую их применение в боевых действиях. Впрочем, крупнейшие производители и эксплуатанты кассетных бомб и снарядов - Китай, Россия, США, Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан и Израиль - участвовать в соглашении отказались, ссылаясь на высокую эффективность подобного оружия. Тем не менее эти страны соблюдают ограничения, налагаемые на оружие неизбирательного действия, в частности запрет на его использование в густонаселенных районах.

Чаще всего в конфликтах применяются авиационные бомбовые кассеты. Они представляют собой тонкостенные авиабомбы, набитые небольшими боевыми элементами массой до 10 килограммов. В одной кассете может быть до 100 таких "бомбочек" - противопехотных, противотанковых, зажигательных и других. После того как самолет сбрасывает боеприпас, корпус авиабомбы разрушается на определенной высоте, и десятки боевых элементов смертоносным дождем накрывают огромную площадь. Подобное оружие очень эффективно против рассредоточенных целей. Главный недостаток первых кассетных бомб - их боевые элементы не всегда срабатывали при контакте с землей. Даже годы спустя на них подрывались ни в чем не повинные люди. Современные суббоеприпасы, впрочем, оснащены механизмами самоликвидации, которые практически свели на нет нежелательное минирование местности.

Устройство кассетной бомбы. Государственное научно-производственное предприятие "Базальт" Источник: РИА Новости / Владимир Вяткин

Белый фосфор

Боеприпасы, оснащенные белым фосфором, формально запрещены дополнительными протоколами от 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны. Это оружие использовалось еще в ходе Первой мировой немецкими и британскими войсками. Белый фосфор активно применялся люфтваффе во Второй мировой, американцами в Корее, Израилем в Ливане и во множестве других войн и вооруженных конфликтов. Согласно информации ряда СМИ, Вооруженные силы Украины использовали фосфорные боеприпасы в Донбассе, а авиация США и их союзников - в Сирии.

Ситуация в Донецкой области Источник: РИА Новости / Андрей Стенин

Белый фосфор относится к группе самовоспламеняющихся зажигательных веществ, горящих с использованием кислорода. Его чрезвычайно сложно потушить - особенно когда под рукой нет большого количества воды. Фосфорные боеприпасы наносят урон открыто расположенной и укрытой живой силе, выводят из строя технику. Отмечались случаи, когда подобное оружие буквально прожигало человека насквозь. А смертельно опасные удушливые газы, образующиеся при горении фосфора, добивали тех, кого щадил огонь.

Противопехотные мины

Наземные противопехотные мины есть в арсеналах всех стран, имеющих собственные вооруженные силы. Многочисленные разновидности этого оружия массово использовались с начала ХХ века во всех без исключения войнах и вооруженных конфликтах для выведения из строя живой силы противника. Противопехотная мина, особенно нажимного действия, зачастую не убивает, а сильно калечит военнослужащего. Кроме того, далеко не всегда все минные поля удается найти и обезвредить после завершения войны. Неизвестно, сколько еще этих смертоносных закладок ждет в земле своего часа, но, по оценкам многих специалистов, их количество по всей Земле может составлять несколько миллионов.

Морские пехотинцы Армии США с миной Claymore во время тренировки Источник: Public Domain

Полный запрет на производство, использование и накопление противопехотных мин был прописан в Оттавской конвенции 1997 года, однако большинство стран, включая США, Россию и КНР, ее не подписали. Кроме того, это оружие - излюбленное средство террора многочисленных экстремистских организаций и партизанских движений, которые, естественно, ни в каких международных договорах не участвуют. Следовательно, запрет противопехотных мин можно считать обычной формальностью, никак не повлиявшей на реальное положение дел.