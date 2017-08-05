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Финал "Морского десанта" перенесли из-за надвигающегося на Приморье тайфуна

06.08.2017 РИА Новости 186 0
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Морской десант - 2017. Архивное фото
Морской десант - 2017. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Финальный этап международного конкурса "Морской десант-2017" перенесен с 7 на 9 августа из-за тайфуна, который надвигается на Приморский край, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан первого ранга Владимир Матвеев.

"Из-за надвигающегося на Приморский край тайфуна "Нору" финальный этап "Эстафета" международного конкурса "Морской десант-2017" переносится c 7 на 9 августа. Девятого августа в 10.00 на полигоне Тихоокеанского флота Клерк команды, участвующие в международном конкурсе проведут финальную гонку", - сказал Владимир Матвеев.

По его словам, экипажи боевых машин должны будут преодолеть маршрут протяженностью в 12 километров с одиннадцатью препятствиями: колейный мост, проход в минном поле, змейка, железнодорожный переезд и другие. Выполнить стрельбу из вооружения БТР-80 на двух огневых рубежах по различным типам мишеней, а также продемонстрировать свое мастерство маневрирования на воде.

По результатам первых двух этапов соревнований лидирует команда Китая, с небольшим отрывом на втором месте идет команда России, замыкают команды Ирана и Венесуэлы. По результатам проведения "Эстафеты" будет определен победитель конкурса "Морской десант-2017".
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Венесуэла
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