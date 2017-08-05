На полигоне Алабино возвели более 90 современных объектов для АрМИ-2017



Участники перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Участники перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в АлабиноИсточник: © РИА Новости / Илья Питалев

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 4 авг - РИА Новости. Более 90 современных объектов полигонной инфраструктуры возведено в подмосковном полигоне Алабино для проведения Армейских международных игр, сообщает пресс-центр АрМИ-2017.

"Военные строители проложили более 4 километров рокадных дорог, произвели устройство площадок заряжания и штрафных кругов, оборудовали парковку на 600 машиномест, укрытия для мишенного оборудования, трибуны", - говорится в сообщении.

Кроме того, были созданы наземные укрытия из монолитного железобетона, обустроены инженерные сети и коммуникации, а также введены в эксплуатацию инфокоммуникационные системы и сети связи. Также масштабную реконструкцию прошли объекты, обеспечивающие судейство конкурса "Танковый биатлон".

Военный полигон Алабино - общевойсковой полигон Западного военного округа, позволяющий круглогодично осуществлять подготовку войск в летнем и зимнем периодах обучения.