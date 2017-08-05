Военный полицейский из РФ стал победителем в личном первенстве на АрМИ-2017
|
|
Инструктаж российской команды по прохождению полосы препятствий в рамках международного этапа Страж порядка
Источник: © Фото : страница Минобороны РФ в Facebook
ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 4 авг - РИА Новости. Российский военнослужащий признан лучшим военным полицейским по итогам международного конкурса "Страж порядка", проходящего в рамках Армейских международных игр, сообщает пресс-центр АрМИ-2017.
"Помощник дежурного коменданта управления коменданта охраны Минобороны РФ старший сержант Владимир Черник стал победителем номинации "Лучший военный полицейский" по итогам личного зачета в двух этапах международного конкурса "Страж порядка-2017", проходящего в Московской области", - говорится в сообщении.
Черник занял третье место в огневом этапе, точно поразив мишени из автомата АК-74М и пистолета ПМ. В ходе скоростного преодоления полосы препятствий он показал лучшее время, заняв первую строчку рейтинга, что по совокупности результатов позволило судейской комиссии признать Черника лучшим в профессии.
Международный конкурс "Страж порядка-2017" проходит в Московской области с 30 июля по 11 августа. В нем представлены две команды от России и команда Казахстана. В конкурсе четыре этапа: огневой и полоса препятствий, определяющие лучшего военного полицейского. Этапы гонки патрульного наряда и командного преодоления 12-километровой трассы с несколькими десятками естественных и искусственных преград определят команду-победительницу.
|
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.07.2017 Россия и Саудовская Аравия зарядили оружие разговорами
15.06.2017 Российские зенитчики провели стрельбы на побережье Азовского моря
22.05.2017 Какой автомат будет принят на вооружение
16.05.2017 Прощай, калашников, здравствуй, калашников
13.04.2017 Военные РФ провели стрельбы из минометов в Таджикистане для отбора на АрМИ-2017
31.10.2016 Самый ругаемый автомат
21.09.2016 Путин проведет в Ижевске заседание Военно-промышленной комиссии
13.09.2016 Из чего стрелять в XXI веке