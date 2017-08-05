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Индонезию интересуют российские Бе-200, вертолеты "Ми" и подлодки

06.08.2017 РИА Новости 167 0
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Самолет Бе-200. Архивное фото
Самолет Бе-200. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Индонезия заинтересована в покупке у РФ самолетов-амфибий Бе-200, вертолетов "Ми" и подводных лодок класса Кило, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Вахид Суприяди.

"Нас интересует приобретение у РФ самолетов-амфибий Бе-200 "Альтаир" для тушения лесных пожаров и для военных целей, а также вертолетов класса "Ми". В наших планах на будущее также числится закупка у России подводных лодок класса Кило", - сказал Суприяди.

Как отметил дипломат, в настоящее время Джакарту с Москвой "связывают очень тесные отношения, в том числе по военной линии".

"На вооружении у нас состоят образцы как российской, так и западной техники - и мы хотели бы, чтобы так продолжалось и в дальнейшем", - подчеркнул посол.

Ранее главком Вооруженных сил Индонезии генерал Гатот Нурмантио сообщал, что оборонные ведомства РФ и Индонезии готовят пакет документов, который позволит выйти военному сотрудничеству двух стран на новый уровень. О каких конкретно проектах шла речь, не уточнялось, однако обе стороны неоднократно высказывали заинтересованность в развитии ВТС. В частности, речь шла о возможных поставках авиационной техники.

Посол рассказал, что в рамках военного сотрудничества выстраивается взаимодействие между Россией и Индонезией в области обмена разведданными для борьбы с терроризмом. Он отметил, что в его стране накоплен большой опыт противодействия террористической угрозе.

"В Индонезии уже несколько раз совершались теракты, и мы имеем большой опыт в борьбе с ними путем применения не только так называемой "жесткой силы" (hard power), но и "мягкой силы" (soft power)", - отметил Суприяди.

"Говоря о "мягкой силе", мы, прежде всего, подразумеваем профилактические беседы, которые ведут "одумавшиеся" террористы с теми, кто еще "не одумался" - в результате чего последние возвращаются в лоно закона. Кроме того, религиозные деятели РФ и Индонезии каждый год встречаются для того, чтобы обсудить влияние террористической идеологии. Последняя такая встреча прошла в городе Грозном на территории РФ", - пояснил посол.

По итогам прошедших в мае 2016 года переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Индонезии Джоко Видодо лидеры двух стран договорились укреплять военно-техническое сотрудничество. В частности, была достигнута договоренность о передаче технологий. Кроме того, стороны условились продолжить обсуждение по возможному налаживанию совместного производства.
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Бе-200
Персоны
Путин Владимир

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