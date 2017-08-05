В Волгоградской области по тревоге подняли более тысячи мотострелков
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Мотострелковое соединение ЮВО. Архивное фото
Источник: © Фото : Минобороны России
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Волгоградской области в рамках большой тренировки подняли по тревоге мотострелковое соединение, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"В ходе тренировки отработаны нормативы по действиям при объявлении боевой тревоги, подготовке вооружения и военной техники к совершению марша и применению, загрузке запасов материальных средств, а также по выходу подразделений в районы формирования колонн и совершению маршей в районы сосредоточения", - отметил офицер.
По его словам, военные совершили марш на штатной технике на полигон "Прудбой" и отработали действия по защите от воздушных ударов авиации условного противника, преодоления зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.
"В полевых условиях контрольные упражнения выполнили более 1 тысячи военнослужащих, при этом задействованы около 300 единиц вооружения и военной техники", - добавил Астафьев.
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05.08.2017
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