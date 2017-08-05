В Волгоградской области по тревоге подняли более тысячи мотострелков



Мотострелковое соединение ЮВО. Архивное фото

Источник: © Фото : Минобороны России Мотострелковое соединение ЮВО. Архивное фотоИсточник: © Фото : Минобороны России

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Волгоградской области в рамках большой тренировки подняли по тревоге мотострелковое соединение, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В ходе тренировки отработаны нормативы по действиям при объявлении боевой тревоги, подготовке вооружения и военной техники к совершению марша и применению, загрузке запасов материальных средств, а также по выходу подразделений в районы формирования колонн и совершению маршей в районы сосредоточения", - отметил офицер.

По его словам, военные совершили марш на штатной технике на полигон "Прудбой" и отработали действия по защите от воздушных ударов авиации условного противника, преодоления зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.

"В полевых условиях контрольные упражнения выполнили более 1 тысячи военнослужащих, при этом задействованы около 300 единиц вооружения и военной техники", - добавил Астафьев.