Минобороны опубликовало ролик об экипаже Су-34, представляющем ВКС на АрМИ-2017



Один из четырех первых фронтовых бомбардировщиков Су-34 (бортовой номер "27 красный"), построенных Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (филиалом ПАО "Компания "Сухой") по гособоронзаказу 2017 года, и переданных ВКС России 22.05.2017. Новосибирск, май 2017 года

Источник: stream / forums.airforce.ru Один из четырех первых фронтовых бомбардировщиков Су-34 (бортовой номер "27 красный"), построенных Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (филиалом ПАО "Компания "Сухой") по гособоронзаказу 2017 года, и переданных ВКС России 22.05.2017. Новосибирск, май 2017 годаИсточник: stream / forums.airforce.ru

Международный этап летного конкурса Армейских международных игр впервые проходит на территории Китая

Минобороны России опубликовало видеоролик цикла "Экипаж", героями которого стали летчики фронтового бомбардировщика Су-34, командир звена майор Алексей Белоног и штурман звена старший лейтенант Станислав Корецкий, одержавшие победу на прошлогоднем международном конкурсе летного мастерства "Авиадартс-2016".

Летчики рассказывают зрителями о том, как был сформирован их экипаж, а также делятся впечатлениями о трудностях борьбы за звание лучших среди экипажей самолетов на международном уровне и о радости достижения победы.

Сейчас летчики в составе российской команды представляют Воздушно-космические силы на Армейских международных играх-2017 в Китае.

Международный этап конкурса "Авиадартс-2017" впервые проходит в КНР. В нем участвуют около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Россияне представлены во всех восьми номинациях и будут выступать на самолетах Су-35, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25, Ту-22М3, Ил-76 и вертолетах Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8.