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Минобороны опубликовало ролик об экипаже Су-34, представляющем ВКС на АрМИ-2017

06.08.2017 ТАСС 149 0
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Су-34
Один из четырех первых фронтовых бомбардировщиков Су-34 (бортовой номер "27 красный"), построенных Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (филиалом ПАО "Компания "Сухой") по гособоронзаказу 2017 года, и переданных ВКС России 22.05.2017. Новосибирск, май 2017 года
Источник: stream / forums.airforce.ru

Международный этап летного конкурса Армейских международных игр впервые проходит на территории Китая

Минобороны России опубликовало видеоролик цикла "Экипаж", героями которого стали летчики фронтового бомбардировщика Су-34, командир звена майор Алексей Белоног и штурман звена старший лейтенант Станислав Корецкий, одержавшие победу на прошлогоднем международном конкурсе летного мастерства "Авиадартс-2016".

Летчики рассказывают зрителями о том, как был сформирован их экипаж, а также делятся впечатлениями о трудностях борьбы за звание лучших среди экипажей самолетов на международном уровне и о радости достижения победы.

Сейчас летчики в составе российской команды представляют Воздушно-космические силы на Армейских международных играх-2017 в Китае. 

Международный этап конкурса "Авиадартс-2017" впервые проходит в КНР. В нем участвуют около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Россияне представлены во всех восьми номинациях и будут выступать на самолетах Су-35, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25, Ту-22М3, Ил-76 и вертолетах Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8.
05.08.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ил-76
Ка-52
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Ми-35
Ми-8
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