Российские артиллеристы стали лучшими в ночном спринте на конкурсе Армейских игр
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Источник: © Михаил Метцель/ТАСС, архив
Второе и третье места заняли казахстанские расчеты
ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 4 августа. / ТАСС/. Российские минометчики продемонстрировали лучший результат в ночном спринте на конкурсе "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане, проводимом в рамках Армейских международных игр, сообщает пресс-центр Игр.
"Минометный расчет Западного военного округа под командованием старшины Андрея Шумиля из Нижегородской области продемонстрировал точную стрельбу и лучшее прохождение трассы с результатом 14 минут 55 секунд, опередив ближайшего преследователя - коллектив из Казахстана на 2 секунды. Третье место занял также казахстанский расчет", - говорится в сообщении.
По итогам индивидуальной гонки, которая также прошла в рамках конкурса "Мастера артиллерийского огня", места распределились следующим образом: на первом и втором месте артиллеристы из Казахстана, замыкает тройку минометный расчет из России. Заключительный этап состязаний "Эстафета" стартует 7 августа.
Конкурс проводится на полигоне 40-й военной базы Вооруженных сил Казахстана, расположенном в предгорьях Заилийского Алатау, и продлится до 9 августа. В нем принимают участие команды из Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.
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05.08.2017
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