Вторые и третьи экипажи приступили к заездам на международном этапе "Танкового биатлона"
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1-й этап конкурса "Танковый биатлон" - "Индивидуальная гонка". День четвертый
Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов
В рейтинге экипажей пока изменений нет: на первом и втором местах танкисты России, на третьем - из Китая. Четвертое и пятое места занимают танкисты из Белоруссии
ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 4 августа. / ТАСС/. Заезды вторых и третьих экипажей на танковом биатлоне проходят на подмосковном полигоне Алабино в рамках Армейских международных игр, сообщил журналистам главный судья конкурса полковник Роман Бинюков.
"В десятом заезде мы заканчиваем состязания среди вторых экипажей команд Армении, Венесуэлы, Индии и Никарагуа. Также пройдут заезды третьих экипажей из Таджикистана, Анголы и Лаоса", - сказал Бинюков.
По его словам, в рейтинге экипажей пока изменений нет: на первом и втором местах танкисты России, на третьем - из Китая. Четвертое и пятое места занимают танкисты из Белоруссии.
Третий российский экипаж будет выступать 6 августа. Также в этот день определятся победители и призеры индивидуальной гонки в личном зачете и 12 лучших сборных, которые выступят в полуфинальной эстафете.
"Во время перерыва между заездами была восстановлена трасса, мишенная обстановка, проведены культурно-досуговые мероприятия с иностранными командами. Гости Российской Федерации с экскурсией посетили столицу нашей Родины. Всем очень понравилось. Они выразили большую благодарность российской стороне", - сказал главный судья.
Международный конкурс "Танковый биатлон", проходящий в рамках Армейских игр, стартовал на полигоне Алабино 29 июля. Полуфинальные заезды состоятся 8-10 августа. По итогам полуфиналов лучшие четыре сборные выйдут в финал, который пройдет в день закрытия Игр 12 августа.
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05.08.2017
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