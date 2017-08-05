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Около 600 единиц новейшего вооружения продемонстрируют на "Армии-2017"

06.08.2017 ТАСС 107 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: МО РФ

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что в 2017 году на форуме впервые состоится демонстрация возможностей вооружения при применении в ночных условиях

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Около 600 единиц новейшего вооружения и военной техники будет задействовано в динамических показах и размещено на статических экспозициях на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Без сомнения, важнейшим мероприятием текущего месяца станет Международный военно-технический форум "Армия-2017". Проделана большая работа по его подготовке... Как и прежде, планируется провести статические и динамические показы, в которых будет задействовано около 600 единиц новейшего вооружения и военной техники. В этом году впервые состоится демонстрация их возможностей при применении в ночных условиях", - сказал министр.

Он сообщил, что в этом году значительно увеличены выставочные площади, усовершенствована их инфраструктура, а также расширены кластеры авиационной и морской техники. "Ожидается, что в форуме примет участие более тысячи крупнейших концернов, компаний и конструкторских бюро. По традиции они представят современные и перспективные образцы военной продукции. Свои делегации на форум направят свыше 100 государств", - отметил глава Минобороны.

Свое мастерство покажут авиационные группы "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты", которые выступят на многоцелевых истребителях и ударных вертолетах, перечислил министр. "Наряду с демонстрационной составляющей, форум предполагает обширную научно-деловую программу. Дискуссии пройдут в формате круглых столов, брифингов и симпозиумов", - добавил он.

"Работа по организации форума завершается. Обращаю внимание должностных лиц на строгое соблюдение сроков проведения подготовительных мероприятий и, безусловно, на безопасное проведение всего комплекса показов", - подчеркнул Шойгу.

Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах и на Северном флоте.
05.08.2017
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