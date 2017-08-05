Около 600 единиц новейшего вооружения продемонстрируют на "Армии-2017"
|
|
Сергей Шойгу
Источник: МО РФ
Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что в 2017 году на форуме впервые состоится демонстрация возможностей вооружения при применении в ночных условиях
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Около 600 единиц новейшего вооружения и военной техники будет задействовано в динамических показах и размещено на статических экспозициях на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Без сомнения, важнейшим мероприятием текущего месяца станет Международный военно-технический форум "Армия-2017". Проделана большая работа по его подготовке... Как и прежде, планируется провести статические и динамические показы, в которых будет задействовано около 600 единиц новейшего вооружения и военной техники. В этом году впервые состоится демонстрация их возможностей при применении в ночных условиях", - сказал министр.
Он сообщил, что в этом году значительно увеличены выставочные площади, усовершенствована их инфраструктура, а также расширены кластеры авиационной и морской техники. "Ожидается, что в форуме примет участие более тысячи крупнейших концернов, компаний и конструкторских бюро. По традиции они представят современные и перспективные образцы военной продукции. Свои делегации на форум направят свыше 100 государств", - отметил глава Минобороны.
Свое мастерство покажут авиационные группы "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты", которые выступят на многоцелевых истребителях и ударных вертолетах, перечислил министр. "Наряду с демонстрационной составляющей, форум предполагает обширную научно-деловую программу. Дискуссии пройдут в формате круглых столов, брифингов и симпозиумов", - добавил он.
"Работа по организации форума завершается. Обращаю внимание должностных лиц на строгое соблюдение сроков проведения подготовительных мероприятий и, безусловно, на безопасное проведение всего комплекса показов", - подчеркнул Шойгу.
Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах и на Северном флоте.
|
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
28.07.2017 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное заседание Коллегии военного ведомства
27.07.2017 Шойгу: РФ вынуждена наращивать потенциал Южного военного округа в ответ на угрозы извне
24.07.2017 Корабелы определили продолжительность модернизации крейсера "Петр Великий"
19.07.2017 Начались сборы руководящего состава Вооруженных сил под руководством Шойгу
05.07.2017 Замминистра обороны проверит обеспечение войск на юге России
28.06.2017 "Юрий Долгорукий" подтвердил надежность "Булавы"
02.06.2017 Вытеснить НАТО из Арктики: чем вооружат мощнейшие корабли Северного флота