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Главный военно-морской парад в России станет ежегодным

06.08.2017 ТАСС 115 0
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Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

По словам главы Минобороны, смотр, прошедший 30 июля, показал всему миру, что РФ является "морской державой"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Главный Военно-морской парад России, приуроченный ко Дню ВМФ, будет проходить в стране ежегодно. Об этом в пятницу на селекторном совещании сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

"В дальнейшем парад будет проходить ежегодно в рамках празднования Дня Военно-морского флота", - сказал он.

Главный парад "продемонстрировал всему миру, что наша страна является великой морской державой, показал силу и боевую мощь современного российского флота", отметил Шойгу.

Министр поблагодарил всех, кто принимал участие в его подготовке и проведении. "Прошу главнокомандующего Военно- морским флотом адмирала Владимира Королева совместно с заинтересованными органами военного управления представить предложения о поощрении личного состава", - добавил глава Минобороны РФ.

Он также напомнил, что военно-морской парад впервые состоялся и за пределами России - в Средиземном море, в сирийском порту Тартус.

Первый в новейшей истории России Главный военно-морской парад прошел в Петербурге 30 июля.
05.08.2017
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принадлежат ТАСС
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Россия
Сирия
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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