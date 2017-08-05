Главный военно-морской парад в России станет ежегодным
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Источник: © Петр Ковалев/ТАСС
По словам главы Минобороны, смотр, прошедший 30 июля, показал всему миру, что РФ является "морской державой"
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Главный Военно-морской парад России, приуроченный ко Дню ВМФ, будет проходить в стране ежегодно. Об этом в пятницу на селекторном совещании сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.
"В дальнейшем парад будет проходить ежегодно в рамках празднования Дня Военно-морского флота", - сказал он.
Главный парад "продемонстрировал всему миру, что наша страна является великой морской державой, показал силу и боевую мощь современного российского флота", отметил Шойгу.
Министр поблагодарил всех, кто принимал участие в его подготовке и проведении. "Прошу главнокомандующего Военно- морским флотом адмирала Владимира Королева совместно с заинтересованными органами военного управления представить предложения о поощрении личного состава", - добавил глава Минобороны РФ.
Он также напомнил, что военно-морской парад впервые состоялся и за пределами России - в Средиземном море, в сирийском порту Тартус.
Первый в новейшей истории России Главный военно-морской парад прошел в Петербурге 30 июля.
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05.08.2017
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