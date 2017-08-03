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Рельсотрон всё ближе

04.08.2017 Warspot 382 0
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Система MMRRWS
Изображение разрабатываемой корпорацией General Atomics корабельной электромагнитной оружейной системы Multimission Medium Range Railgun Weapon System (MMRRWS) в возможном исполнении на борту корабля типа LCS ВМС США
Источник: General Atomics (via Jane's)

Американцы готовы показать возможности своего нового электромагнитного орудия. Вчера, 2 августа, портал defenseworld.net сообщил о том, что компания General Atomics Electromagnetic Systems объявила о готовности провести испытания своей новой разработки Multimission Medium Range Railgun Weapon System (MMRRWS, многоцелевое электромагнитное орудие средней дальности).

Как сообщает пресс-служба компании, испытания орудия мощностью 10 МДж пройдут на военном полигоне Дагуэй Провинг Граунд (штат Юта). Точную дату испытаний, а также их методику разработчики пока не указывают. Тестироваться будет полнофункциональный прототип рельсотрона, оснащенный принципиально новыми конденсаторами, которые обеспечивают большую емкость при меньшем размере, чем у представленного ранее орудия Blitzer. Известно, что MMRRWS будет испытываться в комплекте с поворотной платформой, что позволит в полной мере протестировать точность орудия.


Использование рельсотрона на борту корабля (инфографика)
Источник: janes.com

Орудие MMRRWS предназначено для стрельбы "болванками" и фугасными снарядами воздушного подрыва с дистанций до 100 км. При этом начальная скорость снарядов составит свыше 6000 км/ч. В начале этого года компания General Atomics уже провела тестирование "умных" боеприпасов для MMRRWS, заявив, что снаряды сохраняют устойчивую двустороннюю связь с орудием, что позволяет корректировать их полет.

Ключевая особенность MMRRWS заключается в возможности использования гиперзвуковых управляемых фугасных снарядов воздушного подрыва. С помощью таких боеприпасов корабли смогут осуществлять перехват вражеских ракет, а также поражать авиацию противника. В компании General Atomics управляемые снаряды для электромагнитного оружия называют "дробовыми" (по аналогии с патронами для гладкоствольных ружей), поскольку внутри каждого из них находится множество вольфрамовых шариков. Кроме того, орудия смогут поражать наземные и надводные цели кинетическими ударами.

Представители General Atomics указывают на то, что разработка MMRRWS ведётся за счёт компании, и с 2007 года в новое орудие было инвестировано около $50 млн. Разработчики надеются, что оружейная система, работы по которой планируют завершить уже в следующем году, заинтересует ВМС США. Согласно техническому описанию, MMRRWS сможет заменить или дополнить штатные артиллерийские установки Mark калибра 127 мм, а также противоракетные системы. Помимо лучших заявленных характеристик, чем у традиционных артсистем, электромагнитные орудия должны помочь американскому военному флоту снизить затраты – по словам представителя General Atomics, "одна ракета-перехватчик может стоить несколько миллионов долларов, тогда как "дробовой" снаряд к рельсотрону – $25 000–50 000".
03.08.2017
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Страны
США
Продукция
Blitzer
Компании
General Atomics
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА

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