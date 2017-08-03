Арбитражный суд принял заявление о признании банкротом Курганмашзавода



В цеху Курганмашзавода

Источник: Александр Алпаткин / РГ В цеху КурганмашзаводаИсточник: Александр Алпаткин / РГ

Арбитражный суд Курганской области принял заявление о признании банкротом ОАО "Курганский машиностроительный завод", следует из документа, размещенного на сервере раскрытия корпоративной информации.

Суд назначил заседание по проверке обоснованности заявления на 22 августа.

3 июня гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что решение о создании бронетанкового холдинга "Ростеха" на базе НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, Нижний Тагил) и Курганмашзавода может быть принято только после стабилизации финансовой ситуации на предприятиях. По его словам, "Ростех" проведет финансовый аудит Курганмашзавода, в нем будут участвовать представители госкорпорации, владельцев завода и ВЭБа.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" акций научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ). Акции были переданы в качестве имущественного взноса РФ. Правительству поручено в 18-месячный срок обеспечить выполнение порученных мероприятий и в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом, который вступил в силу с момента подписания. НПК "Уралвагонзавод" — российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. 100% акций корпорации принадлежит государству. Среди разработок корпорации — танк Т-14 "Армата".

Военное предприятие концерна "Тракторные заводы" — Курганмашзавод — является единственным в России предприятием, выпускающим боевые машины пехоты.