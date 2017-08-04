От «Катранов» до «Армат»: уникальные десантные возможности новейшего корабля «Иван Грен»



Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на якоре в Финском заливе, 21.08.2016

Источник: Curious / forums.airbase.ru Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на якоре в Финском заливе, 21.08.2016Источник: Curious / forums.airbase.ru

Среди новейших образцов техники, принявших участие в военно-морском параде 2017 года на Балтике, внимание привлек большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Иван Грен» – высокобортный бело-серый красавец с тактическим номером 135. Зрителям он запомнился характерным, ни с чем несравнимым, внешним обликом, отличающимся развитым баком большого изгиба, геометрия которого определена использованием инженерных понтонов для высадки грузов на побережье. Соответствующая технология впервые нашла применение на отечественном флоте.

БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки военной техники и прочих грузов. Внутренние объемы достаточны для размещения батальона морской пехоты с приданной ему техникой. Разработчик - «Невское проектно-конструкторское бюро» (НПКБ). Его специалисты с гордостью отмечают, что «Иван Грен» - первый тип десантного корабля, созданный в истории современной России. Проектирование велось на рубеже веков на основе современных технологических решений и единой информационной базы проектных данных, трехмерного макетирования корабля в целом и всех основных помещений и постов, высадочных устройств и конструкций, технологической цепочки обработки информации с использованием новейших прикладных и специализированных программных пакетов.

«Корабль имеет паспорт экспортного облика и может предлагаться на экспорт», - рассказал сайту телеканала «Звезда» генеральный директор НПКБ Сергей Сергеевич Власов. Судя по официальному каталогу Объединенной судостроительной корпорации, речь идет о проекте 11711Э полным водоизмещением 6600 тонн.

Вертолет Ка-29 (бортовой номер "38 желтый", регистрационный номер RF-34194) во время испытаний авиационного комплекса большого десантного корабля "Иван Грен" проекта 11711 в Финском заливе, 23.08.2016 Источник: RoyalJib / forums.airbase.ru и www.facebook.com/denis.toskin

Завод «Янтарь»

За выпуск кораблей проекта 11711 отвечает Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Головной корпус заложили в 2004 году и спустили на воду в мае 2012 года. В ходе строительства чертежи «Ивана Грена» дорабатывались, отражая изменения взглядов руководства ВМФ России на роль и место десантных средств. Швартовные испытания корабля начались осенью 2015 года. Затем «Ивана Грена» поставили в док для окраски подводной части и иных работ. В начале следующего года корпус прошел размагничивание.

Заводские ходовые испытания стартовали прошлым летом и, после доработок корабля, возобновились ранее в нынешнем году. По словам генерального директора ПСЗ «Янтарь» Эдуарда Александровича Ефимова, предприятие рассчитывает сдать «Иван Грен» флоту до конца текущего года. Корабль прошел доработки и в настоящее время готовится к очередной фазе испытаний в море.

Осенью 2014 года принято решение на строительство второго корабля. Корпус БДК «Петр Моргунов» заложили позапрошлым летом. Спуск на воду ожидается в течение следующих нескольких недель, а ввод в строй – в течение 2018 года. Будущее программы остается туманным. Ранее заявлялись планы на серию четыре-шесть кораблей, однако они могут быть пересмотрены в ходе продолжающегося процесса разработки и корректировки новой редакции Государственной Программы Вооружений (ГПВ). Пока что ГПВ-2025 существует лишь в проекте, которому нужно получить одобрение высшего политического руководства страны.

Сложившиеся к настоящему моменту условия располагают к увеличению заказа на корабли проекта 11711. Дело в том, что в конструкции «Ивана Грена» использование иностранных комплектующих сведено к минимуму и, поэтому, строительство таких судов не зависит от «внешних факторов».

С 2009 года на «Янтаре» осуществляется комплексная реконструкция производственных мощностей, результатом которой должно стать увеличение объема выпускаемой продукции более, чем в пять раз, при сокращении сроков строительства в два раза с одновременным снижением стоимости единицы продукции. Без размещения госзаказа достаточного объема усилия по модернизации производства потеряют смысл.

За советский период «Янтарь» построил полтысячи гражданских судов и более 160 военных кораблей. Среди них – большие противолодочные и десантные корабли, фрегаты и корветы. В новом веке ВМФ России получили созданные местными судостроителями сторожевые корабли, выполненные по проектам 11540 и 11356, причем последние также поставлялись и на экспорт – Индийской Республике.

На площадке, где ныне находится ПСЗ «Янтарь», еще в 1828 году образовалось судостроительное производство «Унион Гиссерай» (Union Giesserei), откуда во второй половине 19 века по заказам царского правительства осуществлялись поставки цельностальных пароходов и паровозов-локомотивов. Затем местный завод перешел фирме «Шихау» (Schihau), которая вошла в историю благодаря постройке для нашего флота самого быстроходного (развиваемая скорость - 25 узлов) для того времени (1901 год) бронепалубного крейсера-разведчика «Новик».

Особенности проекта

Считается, что «Иван Грен» является развитием советского проекта 1171 «Тапир», по которому с 1964 по 1975гг. калининградские судостроители собрали 14 корпусов. Четыре из них сохранились до настоящего времени. БПК «Николай Вилков» остается в составе Тихоокеанского флота, «Саратов», «Орск» и «Николай Фильченков» - Черноморского. По сути, проект 1171 представлял военный вариант гражданского сухогруза, отличаясь наличием лацпорта, доковой камеры и усиленной носовой аппарели (у «Ивана Грена» имеется носовая и кормовая аппарели). Заметим, что в 2004 г. Украина переделала доставшийся ей БДК-104 в сухогруз «Горлiвка».

Корабли проекта 1171 стали первыми отечественными БДК океанской зоны с дальностью плавания до 4800 морских миль. Они предназначены для высадки морских десантов на необорудованном побережье, и способны транспортировать различные виды техники, включая танки, общим весом одна тысяча тонн.

Сохранив основное предназначение, проект 11711, тем не менее, серьезно отличается от 1171. Во-первых, полное водоизмещение увеличено более, чем на две тысячи тонн. Длина корпуса увеличилась на семь метров, ширина – почти на метр. Если у «тапиров» - небольшая кормовая надстройка, то «Иван Грен» имеет развитую надстройку с пятью ярусами в носовой и четырьмя в кормовой части.

У старых кораблей вооружение ограничено артиллерийской установкой ЗИФ-31Б калибра 57 мм, а поздней постройки дополнительно получили пару пусковых установок реактивной системы залпового огня «Град-М». На новом корабле вооружение стало как бы «более оборонительным», и представлено одной артиллерийской установкой АК-630М-2 «Дуэт» (рекордсмен по темпу стрельбы среди 30-мм автоматов – десять тысяч выстрелов в минуту!), парой зенитных автоматов АК-630М (4-5 тыс. выстрелов в минуту каждый) и пулеметов «Жало».

Максимальная скорость хода возросла на один узел, до 18, благодаря главной энергетической установке из пары дизелей 10Д49 (16ЧН26/26) мощностью 5200 лошадиных сил производства «Коломенского завода». Они отличаются 16-ти цилиндровым V-образным исполнением и газотурбинным наддувом. «Иван Грен» оснащен современными бортовыми системами, включая новейшую радиоэлектронику. Большое внимание уделено улучшению условий обитания как экипажа (сто человек), так и морской пехоты (до трехсот). Для них на борту судна оборудован спортзал, столовая, каюты и кубрики.

Важно, что корабль обладает возможностью брать на борт современные образцы бронетехники, включая основные боевые танки массой до 60 тонн, максимальным количеством до тринадцати штук. Если численность перевозимой морской пехоты – как у проекта 1171, максимальное значение перевозимого груза выросло в полтора раза.

Авиационное вооружение

Отдельные источники отмечают, что БДК проекта 11711 якобы представляют замену построенным во Франции, но так и не переданным России вертолетоносцам – универсальным десантным кораблям-докам типа Mistral.

Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 в Балтийском море на заводских ходовых испытаниях. 25.06.2016 Источник: RoyalJib / forums.airbase.ru

Подобные утверждения являются большой натяжкой из-за огромной разницы в водоизмещении (более чем в четыре раза) и численности авиационной группы (в пятнадцать раз). Вместе с тем, «Иван Грен» вполне подходит в качестве носителя новейшего вертолета Ка-52К «Катран». Причем для хранения авиатехники у него имеется просторный палубный ангар.

Более корректно сравнивать новый российский БДК с китайскими Тип 072-III, класс «Yuting-II». Они представляют большие танкодесантные суда, считающиеся основными в составе Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая.

При близких размерениях и основных характеристиках, наш проект отличается наличием полноценного вертолетного ангара, в котором размещается пара транспортно-боевых Ка-29 либо один «Катран».

Отметим, оба типа винтокрылой техники принимали участие в воздушной части парада 30 июля. Они пролетели над палубами БДК проекта 775, причем «Минск» находился в строю кораблей на Неве, а «Александр Шабалин» следовал в кильватерной колонне, прошедшей морским каналом у острова Котлин. Начиная с 2012 года, БДК проекта 775 активно используются для доставки грузов в Сирийскую Арабскую Республику, снабжая размещенную там российскую группировку и правительственные войска. В «сирийском экспрессе» участвуют корабли трех флотов, доставляя в военно-морскую базу Тартус главным образом вооружение и боеприпасы, которые затем используются против незаконных бандформирований.

Хотя БДК проекта 775 справляются с поставленной перед ними задачей, они действуют на пределе своих технических возможностей, вырабатывая остатки моторесурса. Пополнение «сирийского экспресса» значительно более современными кораблями проекта 11711, обладающих более высокими показателями грузоподъемности, скорости и ресурса, позволит улучшить ситуацию со снабжением сил, действующих на антитеррористическом фронте.

Владимир Карнозов