Последние в мире самолеты Т-33 покинули службу

31 июля 2017 года на авиабазе ВВС Боливии Эль-Альто близ Ла-Паса состоялась церемония вывода из состава дислоцированной там 311-й истребительной эскадрильи (Escuadrón de Caza 311 "Pumas") 31-й истребительной авиационной группы (Grupo Aéreo de Caza 31 "Gral. Jorge Jordán Mercado") 1-й авиационной бригады (I Brigada Aérea) ВВС Боливии четырех последних остававшихся в их составе реактивных учебно-боевых самолетов Lockheed T-33AN Shooting Star (Silver Star Mk III). На церемонии присутствовал президент Боливии Эво Моралес.

ВВС Боливии были последними в мире строевыми эксплуатантами самолета Т-33. Тем самым завершилась рекордная по продолжительности карьера в мировой авиации первого американского серийного реактивного истребителя Lockheed Р-80 (F-80) и его двухместного варианта Т-33, продолжавшаяся почти 73 года. Первый прототип истребителя ХР-80 совершил первый полет 8 января 1944 года, а первые 12 предсерийных истребителей YР-80А поступили на вооружение авиации армии США в декабре 1944 года. Двухместный учебно-тренировочный вариант Т-33А серийно производился и поставлялся ВВС и ВМС США с 1948 года, и, став основным американским реактивным учебно-тренировочным самолетом первого поколения, находился в серийном производстве до 1959 года.

Один из четырех последних снятых с вооружения ВВС Боливии учебно-боевых самолетов Lockheed T-33AN Shooting Star (Сanadair Silver Star Mk III) (бортовой номер FAB-631, серийный номер 211). Эль-Альто (Ла-Пас), 31.07.2017 (с) Jonathan Olguin / Jane's

ВВС Боливии приобрели в 1973-1974 годах в Канаде из наличия 16 самолетов Т-33АN лицензионного канадского производства (обозначавшихся как Canadair СТ-133 Silver Star Mk III). Еще пять таких же самолетов были куплены в Канаде из наличия в 1977 году, а в 1985 году 19 самолетов T-33SF (те же Т-33AN лицензионного канадского производства) были куплены из состава ВВС Франции. Машины, приобретенные в Канаде, получили боливийские бортовые номера c FAB-600 по FAB-620, а во Франции - c FAB-621 по FAB-639. Фактически самолеты T-33AN на протяжении последних 44 лет составляли основу боевого потенциала ВВС Боливии, состоя в истребительных эскадрильях 1-й (авиабаза Эль-Альто) и 3-й (авиабаза Санта-Круз) авиационных бригад и используясь в качестве истребителей и штурмовиков, особенно после списания в 1993 году последних в ВВС Боливии "настоящих" истребителей North American F-86F Sabre. Минимум восемь самолетов Т-33AN за время эксплуатации в Боливии были потеряны в летных происшествиях.

В 1997-2002 годах 18 боливийских самолетов Т-33AN прошли капитальный ремонт и модернизацию на канадской фирме Kelowna Flightcraft по так называемому варианту FS2000 (или Т-33-2000), получив даже "стеклянные кабины" с многофункциональными индикаторами. После этого число самолетов Т-33-2000 в ВВС Боливии постоянно сокращалось, и к концу 2015 года в составе 311-й истребительной эскадрильи осталось девять самолетов, а к моменту официального их снятия с вооружения 31 июля 2017 года -только четыре (бортовые номера FAB-610, FAB-612, FAB-631 и FAB-639).

Теперь, после снятия самолетов Т-33AN, в ВВС Болии в качестве реактивных боевых самолетов остались только шесть полученных в 2011 году китайских учебно-боевых машин K-8W, состоящих на вооружении 340-й истребительной эскадрильи 34-й истребительной авиационной группы 2-й авиационной бригады в Кочабамба. Сообщается, что ВВС Боливии намереваются заменить списанные самолеты Т-33AN в составе 311-й истребительной эскадрильи 1-й авиабригады на новые учебно-боевые самолеты, причем руководство ВВС Боливии склоняется к российским Як-130. Однако неясно, сможет ли боливийская сторона выделить средства на их приобретение.

В ВВС США последние Т-33 были списаны как учебные в 1988 году, а как самолет-лаборатория NT-33 - в 1997 году. Два самолета Т-33AN канадского производства до сих пор в качестве учебных для подготовки своих летчиков-испытателей использует корпорация Boeing (американская регистрация N109X и N416X). Помимо США и Боливии, самолеты семейства F-80 и Т-33 состояли на вооружении еще в 39 странах.

Церемония снятия с вооружения ВВС Боливии последних четырех учебно-боевых самолетов Lockheed T-33AN Shooting Star (Сanadair Silver Star Mk III). Эль-Альто (Ла-Пас), 31.07.2017 (с) APG и Taringa