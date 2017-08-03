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Французская армия получает новые бронежилеты SMB

04.08.2017 bmpd.livejournal.com 245 0
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Как сообщает министерство обороны Франции, пехотинцы стали первыми, кто получил партию новых бронежилетов SMB (модульная баллистическая структура, structure modulaire balistique), совместимых с индивидуальной экипировкой бойца FELIN в количестве 8600 штук. В течение этого года бронежилеты будут поступать в новые части и подразделения сухопутных войск. Всего в 2017-2019 гг. должно быть поставлено 22000. Новый бронежилет является продуктом слияния имеющегося бронежилета GPB и электронного жилета GE в единую структуру. По своим характеристикам новый бронежилет превосходит все модели, которые имелись до сегодняшнего дня.

Жилет представляет из себя собственно бронежилет, разгрузку, плюс к нему могут быть подключены дополнительные периферийные устройства (радиостанция, компьютер, зарядка), что существенно позволяет повысить возможности военнослужащего.

Бронежилеты SMB французской армии (с) министерство обороны Франции

За счет модульности жилет позволяет выполнять различные боевые задачи. Имеется возможность адаптировать его в четырех различных вариантах в зависимости от типа боевой задачи (операции за рубежом, операции на территории страны, учебный и т.д.) и потребностей солдат. Так, в случае применения на территории страны в рамках контртеррористической операции Sentinelle, военнослужащие ежедневно проходят пешком до 15 км. Поэтому жилет SMB адаптирован и стал более легким, эргономичным и с повышенной защищенностью.

Поступление в войска жилета SMB означает появление нового поколения экипировки, которым активно переоснащаются части сухопутных войск. В рамках прграммы SCORPION армия совершенствует экипировку бойцов, делая ее более мобильной, лучше защищенной, с повышенными возможностями коммуникации с другими частями, расположенными на театре военных действий.

Презентация бронежилета SMB (c) министерство обороны Франции

Параллельно с получением нового бронежилета, "военнослужащий 2020 года" будет оснащен матрицей F3, лучше адаптированной к новым угрозам, новой обувью для районов с жарким климатом, усиленными боевыми перчатками, комплексом одежды (куртки, брюки, нижнее белье и т.д.) против холодной погоды и плохих погодных условий, и, естественно, новой автоматической винтовкой HK416F.
03.08.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Франция
Проекты
2020-й год
ИТ

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