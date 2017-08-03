В КНР в рамках Армейских игр начался международный конкурс "Мастер-оружейник"



Соревнования среди специалистов по ремонту вооружения «Мастер-оружейник»

Источник: МО РФ Соревнования среди специалистов по ремонту вооружения «Мастер-оружейник»Источник: МО РФ

В состязаниях участвуют российская, казахстанская, узбекистанская, иранская и китайская команды

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Международный конкурс "Мастер-оружейник" стартовал в Китае в рамках Армейских игр.

Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, в состязаниях специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения принимают участие команды из России, Казахстана, Узбекистана, Ирана и Китая.

"Состязания проводятся в несколько этапов. Первый из них продлится четыре дня. Сегодня участники конкурса продемонстрировали свои навыки в ремонте 122-мм буксируемой гаубицы. После ремонта артиллерийскую технику необходимо было переместить на огневой рубеж и выполнить выстрел", - рассказали в российском военном ведомстве.

Маршрут буксировки поврежденной гаубицы пролегал по участку местности, оборудованному курганом, змейкой, комплексом минно-взрывных заграждений. Также участники соревновались в быстроте обнаружения неисправностей и ремонта пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатометов с последующей стрельбой из них по разным типам мишеней.

"Российскую команду на конкурсе представляет курсантская команда Пензенского артиллерийского инженерного института. В прошлом году победителем международного этапа конкурса, проходившего в Пензенской области, стала команда России, завоевавшая первое место в напряженной борьбе между командами Вооруженных сил Китая и Казахстана", - резюмировали в Минобороны РФ.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.