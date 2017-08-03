Уралвагонзавод снижает затраты



Выставочный стенд АО "НПК "Уралвагонзавод"

Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости Выставочный стенд АО "НПК "Уралвагонзавод"Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

ЦАМТО, 3 августа. Создано новое подразделение, которое позволило Уралвагонзаводу отказаться от услуг подрядных организаций и, таким образом, снизить затраты на сумму более 100 млн. рублей.

В цехе технического обслуживания и ремонта высокотехнологичного оборудования работает 85 человек. Их задача – обслуживание и ремонт станков с ЧПУ, прессов и машин термической резки, автоматических линий, металлургического оборудования, а также компрессоров и кондиционеров во всех подразделениях головного предприятия корпорации УВЗ. На обслуживании у цеха порядка 700 единиц станков с программным обеспечением.

Концепция подразделения предполагает его дальнейшее развитие. Это и увеличение рабочих мест для профессионалов высокой квалификации, и расширение технических возможностей цеха. В планах приобретение современных диагностических приборов и инструментов: вибротестеров, интерферометров и программаторов.

"Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что цех работает эффективно, – отметил заместитель главного механика по подготовке и планированию производства Уралвагонзавода Алексей Воловода. – Мы закрываем потребности предприятия по обслуживанию оборудования, в том числе и высокоточного".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".