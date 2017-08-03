Уралвагонзавод снижает затраты
|
|
Выставочный стенд АО "НПК "Уралвагонзавод"
Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости
ЦАМТО, 3 августа. Создано новое подразделение, которое позволило Уралвагонзаводу отказаться от услуг подрядных организаций и, таким образом, снизить затраты на сумму более 100 млн. рублей.
В цехе технического обслуживания и ремонта высокотехнологичного оборудования работает 85 человек. Их задача – обслуживание и ремонт станков с ЧПУ, прессов и машин термической резки, автоматических линий, металлургического оборудования, а также компрессоров и кондиционеров во всех подразделениях головного предприятия корпорации УВЗ. На обслуживании у цеха порядка 700 единиц станков с программным обеспечением.
Концепция подразделения предполагает его дальнейшее развитие. Это и увеличение рабочих мест для профессионалов высокой квалификации, и расширение технических возможностей цеха. В планах приобретение современных диагностических приборов и инструментов: вибротестеров, интерферометров и программаторов.
"Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что цех работает эффективно, – отметил заместитель главного механика по подготовке и планированию производства Уралвагонзавода Алексей Воловода. – Мы закрываем потребности предприятия по обслуживанию оборудования, в том числе и высокоточного".
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".
|
03.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.08.2017 Арбитражный суд принял заявление о признании банкротом Курганмашзавода
03.08.2017 УВЗ возвращается на рынок тракторов в Индии
02.08.2017 Недотопы
01.08.2017 КРЭТ вошел в рейтинг ста крупнейших мировых производителей оружия по версии Defense News
31.07.2017 "Уралвагонзавод" поставил очередную партию модернизированных танков Т-72Б3 с дополнительной защитой
28.07.2017 Корпорация УВЗ поставила Минобороны РФ танки Т-72Б3 и БМР-3МА
27.07.2017 Танки Т-90С вооруженных сил Уганды
26.07.2017 Вьетнам подтверждает заказ российских танков Т-90С