Украина подтвердила поставку танков T-64БВ-1 Демократической Республике Конго
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Танки Т-64БМ "Булат" вооруженных сил Украины на военном параде в честь 25-летия независимости Украины. Киев, 24.08.2016
Источник: УНИАН
ЦАМТО, 3 августа. Судя по опубликованным данным по экспортным поставкам ВиВТ Украиной в 2016 году, которые были представлены в Регистр обычных вооружений ООН, Демократическая Республика Конго в прошлом году получила 25 основных боевых танков (ОБТ) T-64БВ-1.
Таким образом, ДРК стала первым зарубежным покупателем ОБТ T-64БВ-1.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, украинское ГП "Укроборонсервис", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", в феврале 2014 года заключило контракт с неназванным инозаказчиком на капитальный ремонт и поставку 50 ОБТ Т-64БВ-1. Как тогда заявило руководство "Укроборонпрома", данное соглашение должно положительно повлиять на дальнейшие экспортные перспективы танка Т-64БВ-1.
Учитывая, что официально заказчик не раскрывался, выдвигались предположения, что покупателем является одна из стран африканского континента, в том числе называлась ДРК.
В сентябре 2014 года было опубликовано сообщение о передаче партии модернизированных танков T-64БВ-1 частям Национальной гвардии Украины для применения в Донбассе, после чего появились предположения об аннулировании контракта с инозаказчиком. Теперь, судя по отчету Украины в Регистр ООН, очевидно, что экспортный контракт отменен не был.
По информации ГК "Укроборонпром", T-64БВ оснащен системой динамической защиты (ДЗ) "Контакт-1", доработанной системой управления огнем (СУО) 1А33, комплексом управляемого вооружения 9К112-1 "Кобра".
Кроме того, согласно данным, опубликованным Государственной службой экспортного контроля Украины, 108 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 с колесной формулой 4x4 в 2016 году были поставлены Объединенным Арабским Эмиратам. Маловероятно, что оснащенные самым современным вооружением западного производства ВС ОАЭ намерены принять на вооружение устаревшие бронемашины советской эпохи. Таким образом, можно предположить, что они будут переданы союзникам ОАЭ в других странах, возможно, в Ливии или Йемене.
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03.08.2017
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