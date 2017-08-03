Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Министр торговли Индонезии в ходе визита в Россию обсудит вопрос о закупке истребителей Су-35

04.08.2017 ЦАМТО 331 0
0
Понравилась новость?
 0
Su-30MK2_Indonesia
Су-30МК2 ВВС Индонезии. Источник: Eddy Februanto Putra | Indoflyer.net

ЦАМТО, 3 августа. Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукит 3 августа прибывает в Россию. Визит продлится до 5 августа. Одним из основных вопросов станет обсуждение сделки по закупке истребителей Су-35 в рамках в рамках встречных закупок.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на заявление индонезийского министерства.

Индонезия намерена предложить российской стороне каучук и другие товары в рамках сделки по бартеру, отмечает агентство.

Как напоминает "РИА Новости", директор ФСВТС Дмитрий Шугаев в июне заявил, что Россия согласовала с Индонезией контракт на поставку истребителей, и переговоры "находятся в высокой стадии проработки".

В конце прошлого года министр обороны заявил, что получил от президента Индонезии Джоко Видодо прямое указание закупить Су-35 для замены устаревших американских истребителей F-5 Tiger, срок эксплуатации которых достиг 40 лет.
03.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
F-5
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.08 13:00
  • 824
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 04.08 12:51
  • 2
Расторжение договора о ракетах средней и меньшей дальности поставит всю Европу под угрозу ядерного удара - эксперт
  • 04.08 12:49
  • 3
Почему Россия не придает значения флоту? (Cankao xiaoxi, Китай)
  • 04.08 12:13
  • 2
От «Катранов» до «Армат»: уникальные десантные возможности новейшего корабля «Иван Грен»
  • 04.08 11:13
  • 5193
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.08 11:13
  • 2
Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ
  • 04.08 10:51
  • 82
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 04.08 10:44
  • 83
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.08 10:35
  • 1
Западные СМИ высоко оценили сжигающий ракеты лазер нового российского истребителя
  • 04.08 10:33
  • 33
ОАО «Ил» возглавит Вице-президент по транспортной авиации Алексей Рогозин
  • 04.08 10:30
  • 94
Драйверы большой войны
  • 04.08 10:15
  • 43
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 04.08 10:06
  • 2
В Москве проходят необычные военные игры (Savon Sanomat, Финляндия)
  • 04.08 09:56
  • 14
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 04.08 07:06
  • 3
"Все хотят сэкономить, но при этом иметь боевой самолет, который по своему функционалу приближен к пятому поколению"
другие обсуждаемые темы