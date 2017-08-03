Министр торговли Индонезии в ходе визита в Россию обсудит вопрос о закупке истребителей Су-35
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Су-30МК2 ВВС Индонезии. Источник: Eddy Februanto Putra | Indoflyer.net
ЦАМТО, 3 августа. Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукит 3 августа прибывает в Россию. Визит продлится до 5 августа. Одним из основных вопросов станет обсуждение сделки по закупке истребителей Су-35 в рамках в рамках встречных закупок.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на заявление индонезийского министерства.
Индонезия намерена предложить российской стороне каучук и другие товары в рамках сделки по бартеру, отмечает агентство.
Как напоминает "РИА Новости", директор ФСВТС Дмитрий Шугаев в июне заявил, что Россия согласовала с Индонезией контракт на поставку истребителей, и переговоры "находятся в высокой стадии проработки".
В конце прошлого года министр обороны заявил, что получил от президента Индонезии Джоко Видодо прямое указание закупить Су-35 для замены устаревших американских истребителей F-5 Tiger, срок эксплуатации которых достиг 40 лет.
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03.08.2017
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