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Россия не считает запуск Ираном ракеты-носителя нарушением ядерной сделки

04.08.2017 ТАСС 288 0
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Ракета Simorgh
Иранская ракета-носитель Simorgh
Источник: IRNA

ООН, 2 августа. /ТАСС/. Россия не считает осуществленный Ираном запуск ракеты-носителя "Симург" нарушением ядерной сделки, заключенной Тегераном с "шестеркой" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия).

Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее западные члены "шестерки" направили письмо в Совет Безопасности, в котором утверждали, что запуск ракеты противоречит резолюции 2231, принятой в поддержку ядерного соглашения - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "В нашем понимании СВПД, это [запуск ракеты] - не является нарушением соглашения, потому что это касается других вещей, которые не были напрямую вписаны в СВПД", - сказал Небензя.

Иран 27 июля провел успешные испытания ракеты-носителя "Симург", способной выводить аппараты массой до 250 кг на высоту 500 км. При этом Иран является одной из 24 стран-учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

США и их союзники полагают, что Иран, проводя космические запуски, совершенствует технологию создания межконтинентальных баллистических ракет, которые могут нести ядерных заряд.

В распространенном в среду письменном заявлении постпред США Никки Хейли осудила "деструктивные и опасные" действия Ирана, пригрозив руководству Исламской Республики ответными мерами. "Мир не должен позволить Ирану действовать наперекор Совету Безопасности и его резолюциям. Соединенные Штаты будут бдительны и добьются, чтобы Иран ответил за подобное поведение", - утверждала дипломат.

В ходе состоявшегося в среду заседания Совбеза по вопросам борьбы с терроризмом Хейли также обвинила Иран в поддержке ливанской группировки "Хезболлах", которую США считают террористической.

"До тех пор, пока иранский режим продолжает безнаказанно нарушать резолюции этого Совета, он будет оставаться поставщиком оружия для террористических группировок, разрушительный потенциал которых будет только расти. Соединенные Штаты продолжат при любой возможности поднимать вопрос несоблюдения Ираном своих международных обязательств", - сказала Хейли.
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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